Leonardo DiCaprio apparirà in un cameo in Squid Game 3? La risposta di netflix

Il 2025 si è aperto con un curioso rumor. Secondo alcune fonti una superstar sarebbe apparsa in un cameo nella terza e ultima stagione della serie dei record coreana Squid Game. La star in questione sarebbe nientemeno che Leonardo DiCaprio, che sarebbe dovuto apparire in un ruolo misterioso secondo un rapporto di OSEN. A fare chiarezza sul preannunciato cameo ci ha pensato Netflix, smentendo ufficialmente il rumor. "Abbiamo sentito anche noi delle voci sull'apparizione di Leonardo DiCaprio, ma non sono vere" ha dichiarato il portavoce dello streamer.

La speculazione ha preso piede grazie all'ammirazione di DiCaprio per la serie coreana. L'attore protagonista Lee Jung-jae aveva già incontrato DiCaprio al LACMA Art + Film Gala del 2021 a Los Angeles, ricevendo il complimenti del collega. Durante un'intervista sul red carpet nel 2022, Lee ha espresso il desiderio di vedere DiCaprio nella serie, alimentando ulteriormente le voci di una sua partecipazione.

Anche il regista Hwang Dong-hyuk aveva ventilato la possibilità durante una conferenza stampa per celebrare la vittoria dell'Emmy di Squid Game nel 2022, affermando: "Leonardo DiCaprio ha detto di essere un fan di Squid Game. Ci siamo detti: 'Dovremmo fare un'offerta?'"

Il ritorno dei giochi mortali di Squid Game

Una scena di Squid Game

Come rivela la recensione di Squid Game 2, la serie vede il ritorno di Seong Gi-hun nel gioco mortale per distruggerlo dall'interno dopo essere risultato vincitore di una forte somma di denaro alla fine della prima stagione. Lo show farà ritorno su Netflix per il gran finale nel corso del 2025.

Nel frattempo, i sette episodi della seconda stagione, approdata sullo streamer il 26 dicembre, hanno totalizzato 68 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni segnando un nuovo record su Netflix.