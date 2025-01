Squid Game 2 ottiene un record di visualizzazioni e Netflix condivide il poster del capitolo 3

Netflix ha confermato che Squid Game 3 arriverà in streaming nel 2025 condividendo un nuovo poster della serie, in grado di stabilire ancora una volta un record di visualizzazioni.

Gli episodi del secondo capitolo della storia sono arrivati nel catalogo della piattaforma il 26 dicembre e in soli quattro giorni hanno ottenuto 68 milioni di visualizzazioni.

Il record stabilito da Squid Game 2

I dati relativi alla seconda stagione di Squid Game, riportati da The Hollywood Reporter, sono stati ottenuti calcolando le ore totali delle visualizzazioni delle puntate, ovvero 487.6 milioni, e dividendole per la durata degli episodi, pari a 7 ore e 10 minuti.

Netflix sembra riuscirà a ottenere un successo alla pari con quello della prima stagione dello show coreano, in grado di arrivare a 256.2 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni di presenza in streaming.

Squid Game 3: cosa sappiamo e quando potrebbe debuttare la prossima stagione?

La storia, che si è attualmente interrotta con un cliffhanger, dovrebbe concludersi con il terzo capitolo di cui sono già state effettuate le riprese.

Ecco il poster della stagione 3 che si collega direttamente alla scena inserita sui titoli di coda delle recenti puntate.

Il poster di Squid Game 3

Cosa racconta la stagione 2 di Squid Game

Nei nuovi episodi della serie, tre anni dopo aver vinto il torneo, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e torna con un nuovo obiettivo in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won.

Fanno parte del cast di Squid Game, serie scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri, e Won Ji-an.