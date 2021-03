Leonardo: anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai1

Leonardo, la nuova serie evento co-prodotta da Rai Fiction, torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la seconda puntata. Le prime serate in compagnia del genio del Rinascimento saranno in totale quattro, ma proprio oggi, a fronte degli ottimi risultati ottenuti una settimana fa in termini di ascolti, è arrivata una buona notizia.

Leonardo: Matilda De Angelis posa come modella in una scena

Leonardo tornerà infatti con una seconda stagione: ad annunciarlo Luca Bernabei, amministratore delegati di Lux Vide, una delle società produttrici della serie. Stasera intanto la storia, cominciata lo scorso martedì, proseguirà con due nuovi episodi.

Come annunciano le anticipazioni, nel primo episodio, sperando in una nuova carriera, Leonardo (Aidan Turner) si trasferisce a Milano, deciso a ottenere il patrocinio del Duca Reggente, Ludovico Sforza. Quando la realtà si dimostra meno allettante del previsto e a Leonardo viene richiesto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale invece che a un dipinto, sarà un nuovo incontro ad aiutarlo a liberare l'immaginazione, permettendogli di vedere nell'allestimento teatrale una opportunità. Mentre la sua presenza in città è causa di conflitto, un momento critico mette alla prova il talento di Leonardo, portandolo a interrogarsi sulla moralità delle persone che lo circondano.

Nel secondo episodio, quando Ludovico chiede a Leonardo di creare una scultura in onore di suo padre (una statua equestre), ne stimola ancora di più l'ambizione e l'artista si impegna a superare le aspettative poste su di lui. Mentre lavora all'opera, si riconosce in un'altra anima tormentata, il giovane duca di Milano, Gian Galeazzo Sforza, e ripone la sua fiducia in una persona in cui nessuno la riporrebbe: Salaì, un giovane ladro pieno di risorse. Con la mente lontana da Caterina proprio nel momento in cui lei avrebbe più bisogno di lui, una situazione preoccupante fa scattare in Leonardo la determinazione a compiere l'azione giusta. Ansioso di proteggere le persone a cui tiene, Leonardo si ritroverà a lottare contro il tempo e si vedrà costretto a prendere una decisione dolorosa.

La serie evento (qui la nostra recensione di Leonardo), in anteprima assoluta sulla RAI, racconta in otto episodi (divisi per quattro serate), girati interamente in inglese, la storia di un genio la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente.

Ogni episodio si concentra su una delle opere di Leonardo, alcune radicate nella memoria collettiva, altre meno note al grande pubblico: non solo dipinti, ma anche invenzioni, macchine da guerra, grandi sculture in bronzo. In ogni episodio si svela la vicenda che si nasconde dietro ogni opera per raccontare il serrato dialogo che si stabilisce tra questa, la formazione intellettuale di un grande artista e la complessità di un uomo quale è stato Leonardo. Ogni episodio metterà in luce la relazione tra vita e opera d'arte, formazione intellettuale e complessità umana di un grande artista come Leonardo.