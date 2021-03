Leonardo, la seconda stagione ci sarà: la conferma di Luca Bernabei

Ci sarà una seconda stagione di Leonardo, la serie evento in onda in queste settimane su Rai1: a confermarlo in radio è stato il produttore Luca Bernabei.

Leonardo, la serie evento in onda su Rai1, avrà una seconda stagione: è stato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, a dare l'annuncio durante un'intervista in diretta su RTL 102.5.

Leonardo: un primo piano di Aidan Turner

"Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e non era scontato con una cosa che parlava di arte e cultura, ed è la dimostrazione che si può raccontare belle storie importanti anche per il grande pubblico, se gli offri belle cose, il pubblico le guarda [...] Arriverà anche la seconda stagione e parleremo di un Leonardo segreto a Roma": queste le parole che hanno di fatto confermato quanto era stato già intuito da qualcuno durante la conferenza stampa di presentazione.

E in effetti i risultati ottenuti una settimana fa, al debutto sul primo canale RAI, sono stati a dir poco eccellenti: quasi 7 milioni di spettatori netti con 28.4 punti di share.

Luca Bernabei ha anche commentato le polemiche che hanno accompagnato le prime due puntate di Leonardo (qui la nostra recensione della serie evento), legate all'inserimento di eventi e personaggi di pura invenzione - come l'omicidio di quella Caterina da Cremona, personaggio mai esistito e interpretato da Matilda De Angelis - all'interno di una storia realmente accaduta.

"Non abbiamo inventato più di tanto" ha dichiarato il produttore "abbiamo creato la storia dell'omicidio che però serve perché attraverso questa accusa mossa a Leonardo si esplora la sua mente e la sua anima, è un espediente narrativo. La fiction racconta gli spazi bianchi e riempie gli spazi neri. La storia c'è tutta, in ogni puntata racconteremo un suo capolavoro, e anche degli aspetti della sua vita, come l'essere stato abbandonato dal padre".

Leonardo, la serie con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini - prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television - tornerà stasera su Rai1 con due nuovi episodi.