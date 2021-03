Leonardo, Matilda De Angelis sul doppiaggio: "Non è la mia voce"

La protagonista di Leonardo, Matilda De Angelis, ha rivelato su Instagram che la voce che sentiremo stasera nella fiction non è la sua: per motivi di lavoro l'attrice è stata doppiata.

Matilda De Angelis ha rivelato su Instagram un retroscena sulla serie evento Leonardo: l'attrice ha svelato che, per motivi di lavoro, non ha potuto occuparsi del doppiaggio del suo personaggio che avrà quindi la voce di Myriam Catania.

Leonardo: Giancarlo Giannini e Matilda De Angelis in una foto

Stasera su RAI 1, alle 21:25, va in onda in prima TV assoluta Leonardo, la serie TV incentrata su Leonardo da Vinci che racconta il mistero dell'uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita e originale che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e la profonda umanità.

Protagonista femminile di Leonardo è Matilda De Angelis, che interpreta Caterina da Cremona, uno dei pochi personaggi della serie che non ha un riscontro storico. Caterina è stata creata ispirandosi al bozzetto fatto da Leonardo per realizzare il dipinto su tavola Leda col Cigno, come ha svelato la stessa attrice in un'intervista.

Dopo l'uscita del trailer di Leonardo, Matilda De Angelis ha voluto fare una rivelazione ai suoi follower su Instagram. Alcuni suoi fan, vedendo alcune scene della serie, avevano avuto delle riserve e lei ha voluto fugare ogni dubbio spiegando la verità sulla sua interpretazione. "Domani va in onda Leonardo - ha esordito Matilda - Chi ha visto il trailer ha già capito che non mi sono doppiata io perché stavo lavorando, quindi non sono riuscita a doppiarmi. Lo dico qua su Instagram così non me lo chiedete più".

Matilda De Angelis conferma quindi di essere stata doppiata e a dare la sua voce a Caterina da Cremona è stata Myriam Catania, figlia di Rossella Izzo. Myriam, che molti hanno visto al recente Grande Fratello Vip 5, è la nipote di Fiamma, Simona e Giuppy Izzo.