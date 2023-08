Leo, guardiamo insieme il teaser trailer del musical d'animazione Netflix con Adam Sandler

Su Netflix sta per arrivare una nuova avventura animata, Leo, con protagonista Adam Sandler: diamo un'occhiata al primo teaser trailer della musical comedy in uscita il 21 novembre sulla piattaforma.

Si torna a scuola con Leo

Non sapete cosa fare nelle uggiose serate autunnali? Vi consigliamo di riservare già un paio d'ore al prossimo film d'animazione Netflix in arrivo a fine novembre in catalogo.

Stiamo parlando di Leo, la pellicola scritta da Written Sandler Robert Smigel e Paul Sado e prodotta dalla casa di produzione di Adam Sandler, Happy Madison.

"L'attore e comico Adam Sandler tornerà a strapparvi una risata in questa commedia musicale animata coming-of-age sull'ultimo anno delle elementari... Dal punto di vista dell'animaletto di classe" si legge nella sinossi ufficiale fornita da Netflix "L'anziana lucertola Leo (Sandler) abita la stessa classe da decenni, assieme al suo compagno di terrarium, una tartaruga (Bill Burr). Quando apprende di avere solo un anno di vita davanti a sé, pianifica una fuga per poter vivere la vita fuori dal terrarium, ma rimane coinvolto nei problemi di ansiosi studenti e un supplente impossibilmente cattivo. Quella di Leo finirà con l'essere la più bizzarra, ma anche più soddisfacente bucket list di sempre...".

Diretto da Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim, nel cast del film troviamo anche Jason Alexander, Cecily Strong, Nicholas Turturro, Robert Smigel, Rob Schneider, Sadie Sandler, Sunny Sandler, Jackie Sandler, Heidi Gardner, Nick Swardson, Jo Koy e Stephanie Hsu.

E voi, siete pronti a tornare tra i banchi di scuola?