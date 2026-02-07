Adam Sandler ricorda Philip Seymour Hoffman in Ubriaco d'amore: "Un attore straordinario"

La star di 50 volte il primo bacio si è soffermato sull'esperienza vissuta sul set del film di Paul Thomas Anderson con il compianto collega.

Philip Seymour Hoffman in una scena di Ubriaco d'amore
NOTIZIA di 07/02/2026

Adam Sandler e Philip Seymour Hoffman hanno lavorato insieme per la prima volta nel film di Paul Thomas Anderson, Ubriaco d'amore, una commedia romantica e fuori dagli schemi uscita nelle sale cinematografiche nel 2002.

Ospite del Santa Barbara International Film Festival, Adam Sandler è stato premiato con il Maltin Modern Master Award, e ha ricordato con affetto quell'esperienza nel film di Paul Thomas Anderson al fianco del collega scomparso nel 2014.

Adam Sandler faccia a faccia con Philip Seymour Hoffman

"Sono molto orgoglioso di aver lavorato con Phil" ha dichiarato Sandler, 59 anni "Lo amavo come persona e lo amavo come uno dei migliori attori della nostra generazione". L'attore ha ricordato anche il lavoro sul set.

Quando gli è stato chiesto cosa significasse andare 'testa a testa' con Hoffman, Sandler ha descritto un processo di prove intenso ma gratificante, che non dimenticherà mai. I due hanno provato la scena in modo approfondito, spesso in contesti informali intorno alla proprietà del regista, esplorando le scene da molteplici angolazioni e costruendo una forte connessione prima delle riprese.

Una scena di Ubriaco d'amore
Adam Sandler in una scena di Ubriaco d'amore

"Camminavamo in giro... facevamo le scene, le affrontavamo in direzioni diverse e poi, il giorno delle riprese, ci siamo un po' isolati e siamo rimasti nei nostri piccoli mondi. Poi, quando Paul ha chiamato 'azione', siamo entrati in scena, ci siamo affrontati a viso aperto, abbiamo sentito quello che dovevamo sentire e mi è piaciuto tantissimo".

La morte di Philip Seymour Hoffman e la carriera del figlio Cooper

Nel 2014, Philip Seymour Hoffman, premio Oscar per Truman Capote - A sangue freddo, e conosciuto per aver lavorato anche in Boogie Nights, Magnolia e Il grande Lebowski, è morto all'età di 46 anni, lasciando la compagnaMimi O'Donnell e i loro tre figli: Cooper, Tallulah e Willa.

Ethan Hawke e Laura Linney parlano dell'importanza di Philip Seymour Hoffman: "Ti faceva dare il meglio" Ethan Hawke e Laura Linney parlano dell'importanza di Philip Seymour Hoffman: 'Ti faceva dare il meglio'

Proprio Cooper, il primogenito, oggi è diventato attore a sua volta, ottenendo già ruoli da protagonista in film come Licorice Pizza, Saturday Night e La lunga marcia, segnando una promettente continuazione dell'eredità artistica del padre.