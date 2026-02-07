Adam Sandler ricorda Philip Seymour Hoffman in Ubriaco d'amore: "Un attore straordinario"

Adam Sandler e Philip Seymour Hoffman hanno lavorato insieme per la prima volta nel film di Paul Thomas Anderson, Ubriaco d'amore, una commedia romantica e fuori dagli schemi uscita nelle sale cinematografiche nel 2002.

Ospite del Santa Barbara International Film Festival, Adam Sandler è stato premiato con il Maltin Modern Master Award, e ha ricordato con affetto quell'esperienza nel film di Paul Thomas Anderson al fianco del collega scomparso nel 2014.

Adam Sandler faccia a faccia con Philip Seymour Hoffman

"Sono molto orgoglioso di aver lavorato con Phil" ha dichiarato Sandler, 59 anni "Lo amavo come persona e lo amavo come uno dei migliori attori della nostra generazione". L'attore ha ricordato anche il lavoro sul set.

Quando gli è stato chiesto cosa significasse andare 'testa a testa' con Hoffman, Sandler ha descritto un processo di prove intenso ma gratificante, che non dimenticherà mai. I due hanno provato la scena in modo approfondito, spesso in contesti informali intorno alla proprietà del regista, esplorando le scene da molteplici angolazioni e costruendo una forte connessione prima delle riprese.

Adam Sandler in una scena di Ubriaco d'amore

"Camminavamo in giro... facevamo le scene, le affrontavamo in direzioni diverse e poi, il giorno delle riprese, ci siamo un po' isolati e siamo rimasti nei nostri piccoli mondi. Poi, quando Paul ha chiamato 'azione', siamo entrati in scena, ci siamo affrontati a viso aperto, abbiamo sentito quello che dovevamo sentire e mi è piaciuto tantissimo".

La morte di Philip Seymour Hoffman e la carriera del figlio Cooper

Nel 2014, Philip Seymour Hoffman, premio Oscar per Truman Capote - A sangue freddo, e conosciuto per aver lavorato anche in Boogie Nights, Magnolia e Il grande Lebowski, è morto all'età di 46 anni, lasciando la compagnaMimi O'Donnell e i loro tre figli: Cooper, Tallulah e Willa.

Proprio Cooper, il primogenito, oggi è diventato attore a sua volta, ottenendo già ruoli da protagonista in film come Licorice Pizza, Saturday Night e La lunga marcia, segnando una promettente continuazione dell'eredità artistica del padre.