Adam Sandler torna su Netflix a primavera con la sua nuova commedia Roommates

Netflix fissa al 17 aprile 2026 l'uscita di Roommates, nuovo film prodotto da Adam Sandler. Una storia di formazione ambientata al college, guidata da Sadie Sandler e Chloe East, che promette di raccontare amicizia, convivenza e conflitti quotidiani con ironia misurata.

Da icona della comedy anni Novanta a produttore di storie generazionali

Negli ultimi dieci anni, Adam Sandler ha costruito con Netflix un rapporto quasi simbiotico, trasformando quello che inizialmente sembrava un semplice accordo produttivo in un vero laboratorio creativo. Dopo essere diventato una star negli anni Novanta grazie a titoli come Billy Madison, Happy Gilmore e The Waterboy, l'attore e produttore ha progressivamente spostato il baricentro del suo lavoro verso lo streaming, firmando progetti che spaziano dalla commedia più dichiarata a racconti più intimi e familiari.

Adam Sandler sul set

Roommates si inserisce perfettamente in questa seconda traiettoria. Il film, in arrivo il 17 aprile 2026, non vede Sandler davanti alla macchina da presa, ma lo coinvolge come produttore, lasciando spazio a una nuova generazione di interpreti e autori. Al centro della storia c'è Devon, interpretata da Sadie Sandler, matricola universitaria ingenua e piena di aspettative, che decide di chiedere alla carismatica e sicura di sé Celeste, interpretata da Chloe East, di diventare la sua compagna di stanza. Quello che nasce come un legame promettente si trasforma gradualmente in una silenziosa guerra di nervi, fatta di frecciatine, incomprensioni e tensioni passive-aggressive.

Il primo poster ufficiale, che ritrae le due protagoniste mentre scattano un selfie, suggerisce un tono apparentemente spensierato, ma lascia intuire una dinamica relazionale più complessa. Roommates sembra voler raccontare quel momento preciso della vita in cui l'entusiasmo dell'indipendenza si scontra con la realtà della convivenza, trasformando ogni piccolo gesto in un potenziale campo di battaglia emotivo. È una premessa semplice, ma estremamente riconoscibile, soprattutto per chi ha vissuto il passaggio dall'adolescenza all'età adulta tra dormitori, appartamenti condivisi e amicizie messe alla prova.

Una regia emergente e un cast corale per una commedia di osservazione

A dirigere Roommates è Chandler Levack, già apprezzata per I Like Movies, una scelta che conferma la volontà di puntare su uno sguardo fresco e contemporaneo. La sceneggiatura è firmata da Jimmy Fowlie e Ceara Jane O'Sullivan, entrambi legati all'ambiente di Saturday Night Live, garanzia di un umorismo costruito sui personaggi più che sulle gag urlate.

Una scena con Adam Sandler

Il cast è ampio e trasversale, e mescola volti emergenti e presenze più consolidate: Billy Bryk, Sarah Sherman, Martin Herlihy, Josh Segarra, Carol Kane, Janeane Garofalo, Aidan Langford, Bella Murphy, Jaya Harper, Storm Reid, Ivy Wolk, Bailee Madison, Natasha Lyonne e Nick Kroll. Una coralità che suggerisce un film popolato da caratteri ben definiti, in cui il microcosmo universitario diventa una lente per osservare dinamiche più ampie.

Pur senza rivoluzionare il genere, Roommates sembra voler lavorare per sottrazione, evitando toni eccessivamente sopra le righe e puntando su situazioni quotidiane rese universali. Il fatto che Adam Sandler resti dietro le quinte rafforza l'idea di un progetto pensato per lasciare spazio alle nuove voci, pur mantenendo una supervisione esperta.

Con l'uscita fissata ad aprile 2026, Roommates si candida a essere una di quelle commedie capaci di intercettare il pubblico giovane senza rinunciare a una scrittura consapevole. Un racconto di crescita, convivenza e identità che, sotto la superficie leggera, promette di parlare a chiunque abbia imparato che dividere uno spazio significa, spesso, imparare a ridefinire se stessi.