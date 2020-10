Adam Sandler ha dovuto comprare i suoi capelli online da un fan: "Giuro che è vero"

Ad Adam Sandler è capitato di dover comprare le ciocche dei suoi capelli da un fan che li vendeva online ad un prezzo esorbitante e per giunta in maniera ingannevole.

Di cose bizzarre alle celebrità ne succedono ogni giorno, e ad Adam Sandler una volta è capitato di dover acquistare online i propri capelli da un fan... Ma in che senso? Lo ha raccontato lo stesso attore durante un talk show.

Ospite di uno degli episodi del Jimmy Kimmel Live, Sandler ha rivelato che una volta, uscendo dal barbiere, si è ritrovato ad avere a che fare con un fan che, procuratosi le ciocche di capelli tagliati, li ha poi rivenduti su internet.

"C'è stata questa persona, una volta, mentro ero dal barbiere. Stavo andando via, e questo ragazzo che aveva in mano una bustina con i miei capelli viene e mi chiede di poterla autografare" ricorda l'attore di Uncut Gems, come segnalato anche dal sito Comicbook "E l'ho fatto! Poi quella sera ho cercato su internet, e ho visto che la stava vendendo sotto la descrizione 'I peli pubici di Adam Sandler'. Vi assicuro che è vero!".

Se non altro, è andata finire relativamente bene, poiché "Li ho riavuti indietro, ma li ho pagati 65$".

Di recente, l'attore è stato ospite anche del Tonight Show with Jimmy Fallon, dove ha però raccontato tutt'altro tipo di aneddoti: Adam Sandler infatti ha ricordato Cameron Boyce, morto l'anno scorso a soli 20 anni, e che sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti del suo nuovo film, Hubie Halloween, in uscita in tutto il mondo nei prossimi giorni.