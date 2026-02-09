Adam Sandler, il regista di Un tipo imprevedibile 2 anticipa un progetto segreto: "C'è qualcosa in ballo"

Quando si parla di commedia contemporanea, alcuni nomi funzionano come garanzie implicite. Adam Sandler è uno di questi, e ogni indizio su un suo nuovo progetto accende subito la curiosità.

Dopo il successo di Un tipo imprevedibile 2, Kyle Newacheck lascia intendere l'esistenza di un nuovo progetto ancora top secret con Adam Sandler. Nessun dettaglio ufficiale, ma l'intesa creativa tra i due sembra tutt'altro che esaurita.

Un sodalizio comico che guarda al futuro (ma senza spoiler)

Negli ultimi anni, il rapporto professionale tra Adam Sandler e Kyle Newacheck si è consolidato film dopo film, costruendo una sintonia che va oltre la semplice collaborazione occasionale. Dopo aver diretto Murder Mystery nel 2019 e il recente Un tipo imprevedibile 2, entrambi rivelatisi successi su Netflix, Newacheck è diventato una delle voci più riconoscibili della nuova commedia mainstream, capace di dialogare con il pubblico senza snaturare l'identità di Sandler.

Adam Sandler sul set

Durante un'intervista rilasciata sul red carpet dei Directors Guild Awards a ScreenRant, il regista ha lasciato trapelare qualcosa che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan. Alla domanda su un possibile nuovo progetto insieme, Newacheck ha risposto con una cautela che suona come una promessa: "Io e il Sandman ne abbiamo parlato. C'è qualcosa che sta prendendo forma, ma non voglio dirlo adesso. Non voglio dirlo perché non so esattamente a che punto siamo. Però sono entusiasta all'idea di farne un altro con lui".

Una dichiarazione che non svela nulla sul piano concreto, ma che conferma come il dialogo creativo tra i due sia attivo. Ancora più interessante è il tono personale con cui Newacheck descrive il rapporto con Sandler: "Lavorare con lui è strano, perché in pratica mi ha cresciuto con la sua comicità. Quando arrivo sul set penso: "Trovo questa cosa divertente perché sei stato tu a insegnarmi che lo era"". Parole che raccontano un legame generazionale, prima ancora che professionale.

Tra nuovi film, Netflix e un progetto ancora avvolto nel mistero

Il contesto in cui arriva questo teaser informale è tutt'altro che marginale. Sandler è reduce da Jay Kelly, film interpretato insieme a George Clooney che ha ottenuto un solido riscontro critico, e ha già in agenda almeno due nuovi progetti: Roommates e un titolo ancora senza nome sviluppato con i Safdie Brothers, dopo l'esperienza intensa e atipica di Uncut Gems nel 2019. Quest'ultimo, secondo le prime informazioni, dovrebbe ruotare attorno al mondo del collezionismo sportivo degli anni Novanta, segno di come l'attore continui ad alternare commedia e territori più drammatici.

Adam Sandler in una scena

Parallelamente, anche Newacheck ha diversi lavori in sviluppo, tra cui Playas Ball e Ice Cold Heat. Eppure, nonostante questa agenda fitta, è proprio il progetto non annunciato con Sandler a catalizzare l'attenzione. Forse perché arriva da un sodalizio che ha già dimostrato di funzionare, forse perché Sandler, oggi più che mai, sembra scegliere con cura quando tornare alla comicità più pura.

Il silenzio sui dettagli non è casuale. Newacheck stesso ammette di non sapere ancora "esattamente dove siamo", suggerendo un'idea in fase embrionale piuttosto che un film già incanalato nella produzione. Ed è proprio questa vaghezza a rendere l'anticipazione credibile: niente promesse gonfiate, solo l'ammissione che qualcosa esiste, anche se non ha ancora un nome.

In un'industria spesso dominata da annunci prematuri, questo approccio prudente suona quasi rassicurante. Se e quando il progetto vedrà la luce, sarà il risultato di una collaborazione costruita con calma, sulla base di una complicità che affonda le radici nella storia stessa della comicità moderna.