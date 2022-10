L'Enigmista: il trailer del fumetto sul villain ideato da Paul Dano regala qualche anticipazione

La storia del giovane Edward Nashton, destinato a diventare l'Enigmista, è al centro di un nuovo fumetto che è stato scritto da Paul Dano, l'attore che ha interpretato il villain in The Batman e di cui ora è stato condiviso online il trailer.

I fan potranno acquistare il primo dei sei numeri previsti , messi in vendita a cadenza bimensile, dal 25 ottobre.

Paul Dano ha firmato The Riddler: Year One, titolo ispirato all'opera di Frank Miller Batman: Year One, una delle fonti di ispirazione del regista Matt Reeves per il film The Batman.

L'attore ha spiegato: "Matt ha parlato molto del suo script, che spiegava da dove proveniva Edward. Ho lavorato un po' per delineare il passato del personaggio".

Reeves ha incoraggiato l'interprete dell'Enigmista a esplorare ulteriormente il personaggio, invitandolo a scrivere il suo primo fumetto. L'attore ha collaborato con l'illustratore francese Stevan Subic.

Dano ha raccontato: "L'idea qui era di entrare nel fumetto in un modo davvero soggettivo, quindi molto di tutto questo riguarda qualcuno come Edward Nashton e cosa accadrà nella sua testa. E provo sempre la sensazione che l'unica cosa positiva che Edward Nashton abbia ricevuto nella sua intera vita provenga dalla soluzione degli enigmi e dal giocare... Ed è diventa una cosa sua personale e c'è stata una progressione".

Matt Reeve sha quindi aggiunto: "Lavorare con Paul Dano è stato semplicemente fantastico. Amo compiere delle ricerche creative e persone diverse hanno un approccio differente. Sta sempre cercando, è sempre così creativo".