The Batman: l'Enigmista ritorna con un fumetto interamente dedicato alla sua storia

Uno dei tratti più affascinanti in The Batman, ultima trasposizione del cavaliere Oscuro per mano di Matt Reeves, risiede proprio nel personaggio de L'Enigmista. Essendo che i suoi retroscena non vengono del tutto approfonditi nella pellicola, Paul Dano (l'attore che ne veste i panni) e Stevan Subic si sono messi a lavorare ad un fumetto interamente dedicato alla sua storia dal titolo: The Riddler: Year One (L'enigmista: Anno Uno). Si tratterà di una vicenda in sei numeri di 32 pagine, una vera e propria miniserie per la Black Label, targata DC.

The Batman: una scena del trailer

Parlando del nuovo progetto su The Batman a Empire, Paul Dano ha rivelato che si tratta di "una storia emozionante sul trauma" derivante dalle sue intuizioni sul personaggio dopo averlo interpretato sul grande schermo: "Pensavo che una delle cose che ho da offrire, si spera, fosse una vita emotiva e psicologica possibile per il personaggio", sottolineando che le prime riflessioni in merito a un lavoro su L'Enigmista sono nate proprio mentre preparava il ruolo. L'attore ha aggiunto: "Uno dei passaggi importanti per me [nella preparazione di un personaggio] è quella di creare un retroscena. Si tratta di un viaggio che porta alla prima pagina del copione... quindi stai operando in parte dal subconscio del personaggio".

Matt Reeves: Chi è il regista che ha dato una nuova impronta a The Batman

Così, invece di scrivere un diario su L'enigmista è uscito fuori questo progetto: "Ho pensato fra me e me, 'Questo potrebbe essere interessante come fumetto'", e dopo averne parlato Dylan Clark hanno concordato e avviato tutte le pratiche. Il primo numero è quindi atteso per ottobre.