Lena Dunham autrice di un dramma sui rifugiati prodotto da Spielberg e Abrams

Lena Dunham si occuperà della sceneggiatura dell'adattamento del libro A Hope More Powerful Than the Sea: One Refugee's Incredible Story of Love, Loss, and Survival scritto da Melissa Fleming, progetto che verrà prodotto da Steven Spielberg e J.J. Abrams.

La storia vera ha come protagonista Doaa Al Zamel, madre di due figli, che è fuggita dall'Egitto via mare con destinazione Svezia. La sua imbarcazione è però naufragata e la donna ha dovuto sopravvivere in mare aperto con i suoi due bambini grazie a una scialuppa di salvataggio gonfiabile.

Il progetto verrà curato da Paramount Pictures, Bad Robot e Amblin Partners.

Lena, recentemente, ha creato e prodotto la serie Camping, in onda sulla HBO, dopo la conclusione di Girls. L'attrice e sceneggiatrice ha inoltre ottenuto un ruolo nell'atteso Once Upon a Time in Hollywood, il film diretto dal regista Quentin Tarantino con protagonisti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

Gli eventi raccontati nel film si svolgeranno nella Los Angeles del 1969. Once Upon a Time in Hollywood racconta la storia di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex star di un telefilm western, e della sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). Entrambi lottano per cercare di ottenere successo in un mondo di Hollywood che ormai non gli appartiene più. Rick ha inoltre una celebre vicina: la bionda Sharon Tate (Margot Robbie), moglie di Roman Polanski.