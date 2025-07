Natalie Portman e Rashida Jones sul set di Good Sex: le immagini della nuova commedia Netflix

Natalie Portman e Rashida Jones sono state immortalate a spasso in un parco cittadino a New York impegnate nelle riprese della nuova commedia Good Sex, diretta da Lena Dunham.

La location era il Washington Square Park e in quel momento stavano per girare alcune sequenze della commedia, lasciandosi andare a sonore risate prima di entrare nella parte.

Le immagini di Natalie Portman e Rashida Jones sul set di Good Sex

Il film dovrebbe essere una divertente e classica commedia romantica: nelle foto, Natalie Portman indossa una camicia di lino e una minigonna, con dei pretzel in mano, seduta su una panchina al fianco di Rashida Jones.

In altre foto, l'attrice premio Oscar per Il cigno nero sorride dietro la macchina da presa al fianco della regista Lena Dunham, reagisce ad una presunta chiamata sul cellulare e conversa appassionatamente proprio con Dunham. Le attrici sono state fotografate anche mentre si trovavano accanto ad un carretto ambulante di hot-dog al parco.

Il coinvolgimento di Meg Ryan grazie a Taylor Swift e i prossimi progetti di Natalie Portman

In un'intervista, Lena Dunham ha raccontato in che modo è riuscita a coinvolgere Meg Ryan:"Mi sono detta 'ora o mai più, devo provarci'". L'attrice e regista era al concerto di Taylor Swift, proprio come Ryan e ha deciso di lanciarsi e chiedere alla star di Harry, ti presento Sally di partecipare al suo film.

Meg Ryan in una scena di Coincidenze d'amore

Good Sex, che sarà distribuito direttamente in streaming, racconta la storia di Ally (Portman), una terapeuta di coppia che dopo aver trascorso un decennio in una relazione fallimentare si avvicina ai 40 anni lanciandosi nuovamente nel mondo degli appuntamenti a New York, incontrando sulla sua strada un ventenne e un cinquantenne, con i quali sperimenterà diverse strade per il sesso.

Natalie Portman lavorerà al film animato The Twists e The Gallerist di Cathy Yan mentre Rashida Jones è stata di recente candidata agli Emmy per Black Mirror.