Legion: nel trailer della stagione 3 primo sguardo a Charles Xavier

FX ha svelato il trailer della terza stagione di Legion che offre un primo sguardo a Charles Xavier.

Il trailer appena diffuso appare bizzarro e curioso, diverso dal look delle prime due stagioni della serie. E' stato annunciato che la terza stagione di Legion sarà anche l'ultima, ma prima di chiudere il sipario lo show offrirà uno sguardo al padre biologico del mutante David Haller (Dan Stevens), Charles Xavier. Il leader dei mutanti dotato di enormi poteri pischici è stato interpretato al cinema da Patrick Stewart e James McAvoy. In Legion avrà il volto di Harry Lloyd.

Legion: Dan Stevens nella seconda stagione

Il primo trailer della terza stagione di Legion si focalizza su ciò che David è diventato nel finale della seconda stagione e su dove pianifica di andare. Il trailer mostra una pletora di viaggi nel tempo e di varie versioni di David e della fidanzata Syd Barrett (Rachel Keller). Come ammette Farouk in una scena, eliminare David e prevenire la fine del mondo è difficile dal momento che l'uomo a cui danno la caccia può viaggiare nel tempo e avvisare se stesso del pericolo imminente.

Legion e il fascino della confusione

Nel trailer vediamo una rapida sequenza in cui Charles Xavier indossa l'elmetto di Cerebro, anche se per il momento non si profila la sua evoluzione nel Professor X. Oltre al padre di David, nella terza e ultima stagione faremo la conoscenza della madre, interpretata da Stephanie Corneliussen.

La terza stagione di Legion debutterà negli USA il 24 giugno su FX. In Italia vedremo gli episodi sul canale satellitare Fox.