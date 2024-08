La rivincita delle bionde 3: il sequel con Reese Witherspoon verrà realizzato?

Nel 2018 era stata annunciata la realizzazione del film La rivincita delle bionde 3, ma il sequel con star Reese Witherspoon non è ancora entrato nella fase delle riprese e ora i fan iniziano a temere che non verrà mai realizzato.

La storia di Elle Woods dovrebbe continuare, ma attualmente non ci sono aggiornamenti riguardanti il progetto.

Il lavoro sul terzo capitolo della storia

Era stata proprio Reese Witherspoon ad annunciare nel 2018 la realizzazione del capitolo 3 del franchise La rivincita delle bionde con un video in cui appariva mentre indossava un bikini rosa e confermava le indiscrezioni apparse online.

L'arrivo del film era previsto per il 2020 grazie ad Amazon MGM Studios.

Reese nel primo film

Nel 2019 Reese Witherspoon aveva spiegato che si stava lavorando allo script, ma le riprese non erano ancora iniziate.

Due anni dopo è stata invece Mindy Kaling, coinvolta come sceneggiatrice, a dichiarare che si sperava di entrare in produzione presto, dopo l'eventuale approvazione dello script da parte della protagonista. La pandemia, tuttavia, aveva portato a uno stop allo sviluppo.

La rivincita delle bionde 3: Mindy Kaling rivela perché richiede così tanto tempo per essere realizzato

I ritardi nella produzione

Amazon aveva quindi posticipato la data di uscita sostenendo che sarebbe avvenuta nel 2022. Nel 2023, invece, Witherspoon aveva rassicurato i fan sostenendo che non ci sarà un sequel senza Jennifer Coolidge, interprete di Paulette, migliore amica di Elle. Per ora, invece, non si è parlato del possibile ritorno di Selma Blair e Luke Wilson.

Kaling ha poi anticipato che il terzo capitolo della storia dovrebbe mostrare Elle Woods ormai quarantenne e sullo schermo ci sarà il ritorno di molti momenti iconici. Le ipotesi sostengono che la protagonista potrebbe puntare alla Casa Bianca durante le elezioni.

Mentre il film rimane ancora in fase di sviluppo, qualche mese fa è stato annunciato il lavoro sulla possibile serie prequel ideata da Josh Schwartz e Stephanie Savage (Gossip Girl) in cui si mostrerà Elle durante gli anni del liceo.

Per ora, quindi, sembra essere confermata la realizzazione del sequel dell'apprezzata commedia e i produttori sembrano puntare all'interesse degli spettatori nei confronti della storia di Elle e non resta che attendere per nuovi sviluppi.