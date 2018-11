Le terrificanti avventure di Sabrina, la Chiesa di Satana chiama "infantili" i satanisti e difende Netflix

Marica Lancellotti

Di recente Netflix è stata presa di mira da un gruppo di satanisti per Le terrificanti avventure di Sabrina. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il gruppo The Satanic Temple ha trascinato in tribunale Netflix e la Warner Bros., accusate di aver utilizzato impropriamente la statua del dio Baphomet. Solo pochi giorni fa l'avvocato del gruppo satanista aveva reso nota la cifra chiesta per rimediare all'offesa: ben 50 milioni di dollari. Nel silenzio generale di Netflix e Warner.

Nessuno però avrebbe mai immaginato che a scendere in campo in questa vicenda sarebbe stata addirittura la Chiesa di Satana! Che ha rilasciato una dichiarazione attraverso un portavoce, il reverendo Joel Ethan: "Recentemente il Tempio Satanico ha intentato una causa contro Netflix riguardo alla raffigurazione della divinità Baphomet nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina. Un gran numero di persone sembra confondere questo gruppo con noi, perciò vorremmo chiarire che il Satanic Temple è formato da attivisti politici che non ha nulla a che fare con noi, né con il culto satanico che abbiamo fondato più di 50 anni fa. La Chiesa di Satana non ha cominciato nessuna azione giudiziaria contro Netflix, né ha problemi con la serie in questione".

C'è molto di più, però, perchè quanto successivamente chiarito dal reverendo potrebbe essere la pietra tombale sulle rivendicazioni del gruppo: "Netflix ha creato la propria scultura di Baphomet e l'ha fatto per lo show. Naturalmente la statua somiglia a quella del Satanic Temple, ma anche a molte altre che sono di pubblico dominio. Ci sono dei dettagli diversi: le ali, la barba, la testa, sul petto... è chiaro che la versione di Netflix non è la copia esatta della versione del Satanic Temple. Hanno messo semplicemente insieme dei dettagli che sono utilizzabili da tutti".

La dichiarazione si chiude con una chiara richiesta: "Per ribadire, The Satanic Temple, che è noto per le sue strategie comunicative infantili e per i suoi atti provocatori, non è rappresentativo del culto satanico. Per favore, non attribuite le loro azioni a noi".

Ora che anche i vertici della Chiesa di Satana hanno preso le distanze dalla rivendicazione in nome di Baphomet, cos'altro inventerà The Satanic Temple per perorare la sua causa? Non resta che attendere con trepidazione una risposta.