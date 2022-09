Intervista col vampiro 2: AMC annuncia il rinnovo della serie

Intervista col vampiro 2, la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Anne Rice, ha già ottenuto il via libera da parte di AMC prima del debutto previsto sugli schermi americani il 2 ottobre.

La storia proseguirà quindi con otto nuove puntate che mostreranno degli eventi ambientati in Europa.

I protagonisti della serie Interview with the Vampire saranno Sam Reid, Jacob Anderson e Bailey Bass nei ruoli di Lestat, Louis e Claudia.

Il nuovo adattamento del romanzo scritto da Anne Rice sarà composto da una prima stagione di otto episodi che debutterà sugli schermi americani nell'autunno 2022.

Rolin Jones, co-creatore di Perry Mason, sarà impegnato come sceneggiatore, creatore e showrunner della serie tramite il suo accordo con AMC Studios, oltre a essere un produttore esecutivo in collaborazione con Mark Johnson, Anne e Christopher Rice.

Lo sceneggiatore, in un comunicato, ha commentato il rinnovo dichiarando: "Bulgaria. Romania. Parigi. (Ah, Parigi!). San Francisco. New Orleans. Dubai. Lo staff di autori di Intervista col vampiro di Anne Rice è onorato, felice e desideroso di aggiungere altri timbri sui nostri passaporti da vampiro. Tutte le lodi vanno fatte al nostro network senza paura, cercheremo di non rovinare tutto."