Le Streghe Mayfair, Alexandra Daddario nelle prime foto dalla serie AMC

Tremate, tremate le streghe son tornate! Le streghe Mayfair approderà quest'anno su AMC, ma nel frattempo diamo un'occhiata alle prime foto dallo show con protagonista Alexandra Daddario.

L'attrice ritornerà sul piccolo schermo, grazie allo show, dopo il successo della prima stagione di The White Lotus, tra i titoli che hanno dominato le nomination agli Emmy 2022.

Sono stati da poco condivisi i primi scatti ufficiali della nuova serie del palinsesto di AMC e AMC+ Le streghe Mayfair, uno dei titoli inclusi nei piani del network con lo scopo di dare nuova vita sullo schermo alle opere di Anne Rice (presto, infatti, vedremo anche una nuova versione di Intervista col Vampiro).

E basandosi sull'omonima trilogia della scrittrice statunitense, lo show porterà sullo schermo le streghe della scrittrice, a partire dal personaggio di Alexandra Daddario, la Dottoressa Rowan Fielding "un giovane neurochirurgo che scopre di essere l'improbabile erede di una famiglia di streghe. Rowan dovrà dunque imparare a gestire i suoi nuovi poteri e affrontare la sinistra presenza che ha perseguitato per generazioni la sua famiglia".

Le foto, condivise da TV Line, mostrano inoltre altri personaggi dello show, che ricordiamo vedrà nel cast anche Jack Huston nei panni del mutaforma Lesther, Harry Hamlin in quelli del patriarca Cortland Mayfair, Tongayi Chirisa in quelli di Ciprien Grieve, e ancora Annabeth Gish nel ruolo di Deirdre Mayfair, Beth Grant in quello di Carlotta Mayfair, Erica Gimpel come Ellie Mayfair e Jen Richards nella parte di Jojo.

Sviluppato da Esta Spalding, showrunner, produttrice e ceneggiatrice dello show e la produttrice Michelle Asford, Le streghe Mayfair dovrebbe approdare verso la fine del 2022 su AMC e AMC+.