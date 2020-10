Le Streghe, Anne Hathaway spiega perché i suoi figli non guarderanno il film

Anne Hathaway, protagonista de Le Streghe, ha spiegato il motivo per cui non farà guardare il film ai suoi due figli, di 4 anni ed 11 mesi. L'attrice ha anche parlato delle sue paure infantili e del film che più l'ha spaventata da bambina.

Le Streghe: una scena con Anne Hathaway

A metà di questa settimana è stato rilasciato on demand il nuovo film di Robert Zemeckis che vede protagonista Anne Hathaway. Nella commedia fantasy di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Le Streghe, l'attrice interpreta una donna magica e potente intenta a trasformare tutti i bambini in topi. In una recente intervista rilasciata a People, Hathaway ha parlato delle sue fobie infantili, sottolineando che da piccola non aveva paura delle streghe.

Heather O'Rourke in Poltergeist - Demoniache presenze

"Le streghe sono sempre sembrate qualcosa che avresti voluto essere. Sono così potenti", ha detto l'attrice 37enne, aggiungendo: "Quindi mi è sempre piaciuta molto l'idea di diventare una strega". Hathaway ha poi spiegato quale fosse, in realtà, la sua paura quando era piccola: "Quando ero bambina, i miei genitori non si sono resi conto che una notte mi sono intrufolata in soggiorno mentre guardavano Poltergeist. Ecco perché, ancora oggi, ho il timore di venire risucchiata in un armadio" ha dichiarato l'attrice, sottolineando come sia anche questo il motivo per cui preferisce che i suoi figli non vedano Le Streghe: "Tutti i bambini possono vederlo ma i miei figli non possono vederlo finché non avranno circa 30 anni perché ogni volta che sorrido loro impazzirebbero"

Siccome mancano ormai poche ore ad Halloween, Anne Hathaway ha comunque pensato a qualcosa di simpatico per i suoi figli. "Ci riuniremo con una piccola cerchia di persone per fare una caccia al tesoro di caramelle in giardino" ha raccontato l'attrice che recentemente ha rivelato che era incinta del suo secondo figlio durante le riprese de Le Streghe. "Infine, siccome il mio figlio più piccolo, Jack, gattona ovunque e si arrampica su tutto, lo vestirò da scimmia ed io diventerò un albero".