Le star con se stesse da giovani: le foto più sorprendenti

L'idea al grafico olandese Ard Gelinck deve essere sicuramente venuta prima della #10yearschallenge che ha tenuto banco sui social nelle ultime settimane, ma non è un caso che la sua pagina di Instagram Then & Now sia diventata famosa proprio in questo momento. Ecco di cosa si tratta: un profilo in cui l'artista posta dei fotomontaggi, veri e propri ritratti, che vedono le star con se stesse da giovani, in versione "ieri e oggi", appunto.

I risultati, che si possono ammirare sulla sua pagina, sono davvero strabilianti e incredibilmente realistici, e in molti casi davvero tenerissimi. Esempi? L'attore Haley Joel Osment che tiene in braccio il se stesso bambino dei tempi di Forrest Gump, Bogus, Il sesto senso.

Che dire poi di Henry Thomas, "fotografato" con il se stesso bambino e l'inseparabile alieno E.T.?

Immancabile in qualunque operazione nostalgia è Macaulay Culkin insieme al piccolo Kevin McCallister, indimenticabile protagonista di Mamma, ho perso l'aereo

C'è Vivian Ward, più famosa come Pretty Woman, che abbraccia Julia Roberts

Ard Gelinck fa un tuffo nell'universo di Hogwarts con Emma Watson e la piccola Hermione Granger, ma soprattutto con il protagonista indiscusso, il piccolo Harry Potter con tanto di occhialetti tondi abbracciato da un ormai cresciuto Daniel Radcliffe.

E ancora: Sylvester Stallone oggi e ai tempi di Rocky, Will Smith con parecchi anni in meno nei panni di Willy, il principe di Bel-Air, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Ron Howard e molti, molti altri. Per ammirarli tutti è sufficiente avere qualche minuto a disposizione per un vero e proprio viaggio nel passato di celluloide e raggi catodici, semplicemente cliccando qui.