After the Hunt: il film di Luca Guadagnino con Andrew Garfield e Julia Roberts ha una data di uscita

Amazon MGM Studios ha annunciato ufficialmente la data di uscita del film After the Hunt, il nuovo progetto diretto da Luca Guadagnino.

After the Hunt, il film diretto da Luca Guadagnino con star Andrew Garfield e Julia Roberts, ha ora una data di uscita: l'appuntamento nelle sale americane è stato fissato da Amazon MGM Studios per il 10 ottobre con una distribuzione limitata, aumentando successivamente il numero di sale dove sarà programmato la settimana successiva.

L'attuale concorrenza nei cinema è composta quindi da Good Fortune targato Lionsgate e The Black Phone 2, prodotto da Blumhouse.

Cosa racconterà il film After the Hunt

After the Hunt racconterà la storia di Alma Olsson, una professoressa universitaria interpretata da Julia Roberts che si ritrova in un momento difficile, a livello personale e professionale, quando uno dei suoi colleghi deve affrontare un'accusa e un segreto oscuro del suo passato rischia di venire alla luce.

Andrew Garfield, nel film diretto da Luca Guadagnino, interpreterà Henrik Gibson, il collega accusato dalla studentessa Maggie Price, parte affidata alla star di The Bear Ayo Edebiri.

Il cast comprende poi Michael Stuhlbarg nel ruolo di Frederick Olsson, Chloe Sevigny che è Kim, Lio Mehiel, Thaddea Graham e Will Price.

La sceneggiatura di After the Hunt è firmata da Nora Garrett, attrice al suo debutto come sceneggiatrice e che verrà coinvolta come produttrice esecutiva.

Guadagnino, recentemente, ha portato nelle sale Challengers, con star Zendaya, poche settimane fa tra i grandi esclusi alla corsa degli Oscar 2025 nonostante le numerose nomination e i vari premi ricevuti durante la stagione cinematografica. La distribuzione del suo nuovo film nelle sale americane a ottobre fa presupporre una presentazione del progetto durante uno dei festival autunnali, come Venezia o Toronto.