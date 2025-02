Julia Roberts star del nuovo film di James Grey, il murder mystery Kill Your Darlings

Julia Roberts al centro dell'adattamento del nuovo romanzo murder mystery di Peter Swanson, in uscita nei prossimi mesi.

Julia Roberts unirà le forze col regista James Gray per portare sullo schermo l'adattamento del nuovo romanzo di Peter Swanson, Kill Your Darlings. A produrre il murder mystery sarà la United Artists di Scott Stuber in sinergia con Amazon MGM Studios.

Julia Roberts interpreterà e produrrà il progetto con i partner Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill attraverso la loro compagnia Red Om Films, così come Jane Rosenthal e Berry Welsh di Tribeca Studios, Scott Stuber e il socio Nick Nesbitt.

Il libro di Swanson non arriverà nelle librerie americane prima di giugno, ma Amazon e Stuber hanno giovato d'anticipo acquisendone rapidamente i diritti. La storia è incentrata su un omicidio raccontato al contrario.

Delitti e misteri per la pretty woman

Protagonisti di Kill Your Darlings sono Tom e Wendy Graves, una coppia sposata da oltre 25 anni che sembra avere una vita perfetta, ma sotto la superficie nascondono un segreto scioccante. Dalla descrizione del libro, la storia si muove "indietro nel tempo per testimoniare i momenti chiave della vita della coppia - la festa del cinquantesimo compleanno, l'acquisto della casa, la nascita del figlio Jason, la misteriosa morte di un collega di lavoro - tutti dipingendo il ritratto di un matrimonio apparentemente felice, che in realtà è definito da un unico atto terribile ideato insieme molti anni prima".

Alla fine apprendiamo i dettagli di ciò che Tom e Wendy hanno fatto quando erano appena ventenni, un segreto che li ha tenuti uniti per tutta la durata del loro matrimonio. Ma il suo potere su di loro si sta logorando e ognuno dei due inizia a chiedersi se non farebbe meglio ad assicurarsi che il proprio coniuge porti i loro segreti nella tomba.

Julia Roberts torna a collaborare con Scott Stuber dopo Leave the World Behind, thriller diventato uno dei film Netflix più popolari di tutti i tempi. I due stanno anche lavorando a Panic Carefully, il prossimo film di Sam Esmail che vede Roberts protagonista e produttrice, attualmente in fase di riprese a Londra.