Le ragazze di Wall Street, Jennifer Lopez ha recitato gratis: "Faccio quello che voglio e come voglio"

Jennifer Lopez, star de Le ragazze di Wall Street, ha partecipato gratuitamente al film, senza percepire compenso, producendo lei stessa il progetto.

Durante l'intervista per il numero Men of The Year di GQ, Jennifer Lopez ha parlato del cuo coinvolgimento in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business affermando di non aver percepito stipendio e di aver voluto fortemente produrre il film: "L'ho fatto gratis e l'ho anche prodotto. Conto sempre su me stessa, è stato come con Jenny From The Block. Faccio quello che voglio come voglio."

La cantante e attrice ha raccontato come questo sia un mood che segue spesso, dichiarando di non pensare mai ai soldi, ma solo a quello che le piace di più fare: "Non sono mai stata motivata dai soldi. Sono sempre stata spinta dal fatto di voler essere una brava attrice, una grande cantante e una brava ballerina. Voglio fare film, voglio fare musica e i soldi ovviamente vengono con questo. Quando scelgo un personaggio, però, non lo faccio per quello ma perché mi piace"

Il film Le ragazze di Wall Street, basato sull'articolo pubblicato dal New York Times nel 2015 intitolato The Hustlers At Scores, segue un gruppo di spogliarelliste di Manhattan che scoprono di poter fare soldi seri, imbrogliando la ricca clientela di Wall Street. La storia è stata paragonata a quella di un racconto alla Robin Hood, in cui le donne rubavano ai ricchi per dare ai poveri.

Qui trovate la nostra recensione de Le ragazze di Wall Street. Per interpretare Ramona, il suo personaggio nel film, Jennifer Lopez ha studiato tanto, immergendosi in quel mondo raccontato nella vicenda: "Ho visitato alcuni strip club. Ho parlato con alcune ragazze. E ho ottenuto ciò di cui avevo bisogno per il mio ruolo. E penso che la gente abbia la percezione che queste ragazze se ne vergognino, o è qualcosa che vogliono nascondere, o è qualcosa per cui dovrebbero sentirsi male. E non lo fanno. Sono come, 'Siamo ballerine. Balliamo per soldi. Siamo orgogliose dei nostri corpi. Ci sentiamo bene'...Sono molto spavalde ma ci vuole molta forza"