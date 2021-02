Le indagini di Lolita Lobosco, seconda puntata stasera su Rai1: le anticipazioni di Solo per i miei occhi

Stasera su Rai1, alle 21:25, secondo appuntamento con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore protagonista della nuova serie Le indagini di Lolita Lobosco, firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi.

Nelle anticipazioni della seconda puntata, dal titolo Solo per i miei occhi, Lolita non fa in tempo a varcare la soglia della questura che viene coinvolta nelle indagini sull'omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana, Bianca Empoli. La donna è un'affermata musicista, una suonatrice d'arpa che all'insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Ed è proprio lì che il suo cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa.

Sembrerebbe un'ordinaria storia di tradimento, culminata con l'omicidio della moglie da parte del marito geloso, ma Vito Loconsole ha un alibi di ferro ed è sicuramente estraneo all'omicidio: la sua unica colpa è di aver trascurato Bianca per dedicarsi alla sua professione di antiquario.

Così Lolita, cercando con determinazione il colpevole, si trova a scavare nella vita di Bianca, sua coetanea, e a confrontarsi con le scelte inusuali della donna. La sua morte le appare l'amaro epilogo di una vita tanto premiata dal successo quanto segnata dalla solitudine.