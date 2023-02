Le indagini di Lolita Lobosco 2, trama della sesta ed ultima puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda Le indagini di Lolita Lobosco. La fiction con Luisa Ranieri che continua a dominare gli ascolti della domenica sera. Il sesto episodio è incentrato sull'omicidio di un attore in un teatro, mentre Lolita cerca di gestire la rottura con Danilo. La seconda stagione della serie giallo-rosa, firmata dal regista Luca Miniero, si conclude con questo sesto episodio. Ecco la trama di quello che vedremo oggi.

La trama della sesta puntata: - Ultimo atto

Sono giorni difficili per Lolita. Non bastavano la frattura con Danilo e il senso di sconfitta per non essere venuta a capo dell'omicidi - o di suo padre Ci voleva pure un omicidio in un teatro di periferia! Così, assieme ai suoi fidati collaboratori Forte ed Esposito, Lolita si mette alla ricerca di indizi sulla morte di un attore che è stato assassinato sul palcoscenico a colpi di forbici da sartoria. Per trovare il bandolo della matassa, Lolita deve muoversi in un mondo popolato di attrici invidiose, produttori truffati e amanti tradite. Una promozione per Forte riporta la gioia a casa con Porzia, come anche una notizia inaspettata rallegra Lello e Caterina, per i quali è finalmente tempo di convolare a nozze.

Nel cast di Le indagini di Lolita Lobosco, al fianco di Luisa Ranieri troviamo Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Maurizio Donadoni è Trifone, Nunzia Schiano è Andreina, Ninni Bruschetta è il questore Jacovella, Mario Sgueglia è Angelo, Lunetta Savino è Nunzia Lobosco

Sarà possibile seguire Le indagini di Lolita Lobosco in live streaming gratuitamente su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili On Demand tutte le puntate della fiction, comprese quelle della prima stagione.