Le indagini di Lolita Lobosco 2, trama della quinta puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda Le indagini di Lolita Lobosco. La fiction con Luisa Ranieri che continua a dominare gli ascolti della domenica sera. Il quinto episodio è incentrato sull'omicidio di una ballerina, seviziata e uccisa alla periferia di Bari. La seconda stagione della serie giallo-rosa, firmata dal regista Luca Miniero, è composta da sei puntate. Ecco la trama di quello che vedremo oggi.

La trama della quinta puntata: - Caccia al mostro

Una bruttissima storia quella che deve fronteggiare Lolita al suo risveglio: una giovane donna, presto identificata come una delle ballerine di un locale notturno, è stata seviziata e uccisa alla periferia di Bari. Lolita, grazie alla prodigiosa memoria di Forte, riesce a risalire ad un vecchio omicidio che ha caratteristiche analoghe a quello attuale e scopre con sorpresa che, all'epoca, fu la sua amica Marietta a condurre le indagini come PM, senza però riuscire a dare un volto al feroce assassino. Rischiando la vita in prima persona, la vicequestore riuscirà finalmente a risolvere il mistero. Dopo aver litigato, Lolita e Danilo hanno l'occasione di confrontarsi dal vivo e parlarsi a cuore aperto

Nel cast di Le indagini di Lolita Lobosco, al fianco di Luisa Ranieri troviamo Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Maurizio Donadoni è Trifone, Nunzia Schiano è Andreina, Ninni Bruschetta è il questore Jacovella, Mario Sgueglia è Angelo, Lunetta Savino è Nunzia Lobosco.

Sarà possibile seguire Le indagini di Lolita Lobosco in live streaming gratuitamente su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili On Demand tutte le puntate della fiction, comprese quelle della prima stagione.