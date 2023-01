Le indagini di Lolita Lobosco 2, trama della quarta puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda Le indagini di Lolita Lobosco. La fiction con Luisa Ranieri, dopo il boom di ascolti delle puntate precedenti, riserva agli spettatori nuove sorprese. L'episodio di stasera vede Lolita affrontare la crisi con Daniele, sul lato investigativo la Lobosco segue l'omicidio di un sacerdote. La seconda stagione della serie giallo-rosa, firmata dal regista Luca Miniero, è composta da sei puntate. Ecco la trama di quello che vedremo oggi.

La trama della quarta puntata: Gli occhi di Luca

I guai per Lolita non finiscono mai: mentre Danilo è lontano per lavoro, il giovane Domenico, che Lolita ha già aiutato nella prima stagione, si è fatto arrestare per furto e, tanto per non farsi mancare niente, un prete è stato ucciso in maniera efferata proprio davanti all'altare. Dopo aver chiesto aiuto ad Angelo, che gestisce un cantiere navale, per inserire Domenico in un programma di lavori socialmente utili, Lolita inizia a indagare su alcuni conflitti nell'ambito della gestione dei fondi della parrocchia che la condurranno a una scoperta inaspettata. La storia tra Lolita e Danilo sembra toccare un punto di non ritorno, quando lui decide di dare la priorità alla sua carriera da giornalista.

Le indagini di Lolita Lobosco 2 stasera su Rai1: trama, cast e anticipazioni della puntata del 22 gennaio

Nel cast di Le indagini di Lolita Lobosco, al fianco di Luisa Ranieri troviamo Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Maurizio Donadoni è Trifone, Nunzia Schiano è Andreina, Ninni Bruschetta è il questore Jacovella, Mario Sgueglia è Angelo, Lunetta Savino è Nunzia Lobosco.

La trama della prima puntata - Mare.

La partenza di Lolita e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto viene rimandata a causa della notizia di un tragico incidente accaduto in mare: due giovani fidanzati sono morti durante un'escursione subacquea. Già dalle prime indagini Lolita si rende conto che qualcosa non torna nella dinamica della disgrazia ma ancora non sa che, per raggiungere la verità su quanto accaduto, dovrà mettere a repentaglio la sua stessa vita. Mentre l'indagine sull'omicidio di suo padre, Petresine, sembra arricchirsi di nuove piste da seguire, Lolita si trova a dover decidere se accettare o meno la proposta del suo fidanzato Danilo di iniziare una convivenza.

La trama della seconda puntata - Lo scammaro avvelenato.

Lolita indaga su un caso che la riguarda molto da vicino: uno scrittore è stato rinvenuto morto nel B&B gestito da Nunzia e Carmela. Sembra si sia trattato di un avvelenamento da botulino causato proprio da una delle specialità gastronomiche di Nunzia: lo scammaro di zia Dolò. Le analisi tossicologiche finiscono per scagionare Nunzia e aprire la strada ad un delitto che potrebbe avere, data la turbolenta vita condotta dalla vittima, diversi indiziati. Lolita indaga su un caso che la riguarda. Una volta scagionata, Nunzia può concedersi un po' di tempo in compagnia di Trifone, col quale sta nascendo un'amicizia sempre più speciale.

La trama della terza puntata: Viva gli sposi

Questa volta Lolita, che si sta lentamente avvicinando alla verità sull'omicidio del padre, si trova a dover indagare su una morte insolita e tragica al tempo stesso: la professoressa di un liceo esclusivo di Bari è stata uccisa al banchetto di matrimonio di una sua collega. Lolita si muove su diverse piste che la spingono a indagare l'ambiente familiare e professionale della vittima. Ma quando il caso pare risolto, è la sparizione di un ragazzo di quel liceo ad aprire alla vicequestore una nuova, agghiacciante, ipotesi investigativa. Intanto Lolita accetta il consiglio di Marietta sulla situazione sentimentale con Danilo con cui sono nate le prime incomprensioni. Angelo cerca di riconquistare la fiducia di Lolita.

Sarà possibile seguire Le indagini di Lolita Lobosco in live streaming gratuitamente su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili On Demand tutte le puntate della fiction, comprese quelle della prima stagione.