Le indagini di Lolita Lobosco 3: seconda puntata stasera su Rai 1, trama e cast di Se vuoi morir

Le indagini di Lolita Lobosco 3 torna stasera su Rai 1 alle 21:25 con la seconda puntata di stagione. Che sarà, statene certi, un altro successo per la vicequestore di Bari interpretata da Luisa Ranieri. La settimana scorsa infatti, in occasione del debutto, la serie ha registrato quasi 28 punti di share, con oltre 5,1 milioni di spettatori.

Trama della seconda puntata di lunedì 11 marzo

Le indagini di Lolita Lobosco 3: Luisa Ranieri in una scena della seconda puntata

Lolita viene costretta da Marietta a prendere parte a un ballo in maschera. A organizzare la festa in una bellissima villa sono Alfredo Mari e suo marito Salvatore, che durante il ricevimento viene misteriosamente ucciso. Diverse le piste possibili, ma tutte finiscono in un buco nell'acqua. È il bel Leon, con la sua testimonianza, a dare una svolta alle indagini. E così, nonostante le sue remore, Lolita decide di dargli una chance ed esce con lui.

Intanto, Trifone riesce a convincere Nunzia a fare una vacanza nella splendida Parigi. Ma le cose non vanno esattamente come i due speravano e quello che doveva essere una sorta di viaggio di nozze finisce per mettere in profonda crisi il loro rapporto.

E aria di crisi c'è anche a casa Forte, dove le tensioni tra Antonio e Porzia esplodono creando un'inaspettata frattura. L'unica buona notizia sembra essere l'arrivo anticipato dei due figli di Esposito. Quando finalmente per Lolita tutto sembra andare nel verso giusto, una tragica notizia la colpisce improvvisamente.

Lolita Lobosco 3: Luisa Ranieri racconta le novità della nuova stagione

Il cast

Tornano per il terzo anno consecutivo i volti ormai familiari de Le indagini di Lolita Lobosco, ma nella nuova stagione c'è anche un'importante novità: Daniele Pecci è Leon, il gallerista che promette di rubare il cuore della bella vicequestore.

Torna naturalmente Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco, e al suo fianco avrà come sempre Giovanni Ludeno (Antonio Forte) e Jacopo Cullin (Lello Esposito). Bianca Nappi è l'amica e collega Marietta, Giulia Fiume e Lunetta Savini sono Carmela, la sorella minore di Lolita, e mamma Nunzia, Maurizio Donadoni è Trifone e Mario Sgueglia è Angelo, primo amore di Lolita, finito, al termine della scorsa stagione, nel programma di protezione testimoni.

Quando andranno in onda le puntate

Lolita Lobosco 3 è composta da 4 puntate. La prima, già disponibile in streaming su RaiPlay, va in onda stasera, lunedì 4 marzo, alle 21:25 su Rai 1. Le successive, salvo variazioni al momento non prevedibili, saranno trasmesse nei tre lunedì successivi, 11 - 18 e 25 marzo, e rese disponibili nelle stesse date anche in streaming.