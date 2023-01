Le indagini di Lolita Lobosco 2 stasera su Rai1: trama, cast e anticipazioni

La seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction con Luisa Ranieri, debutta stasera su Rai1 alle 21:25. L'attrice torna ad indossare i panni del vicequestore protagonista della serie giallo-rosa firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. La seconda stagione è composta da sei puntate. Ecco ala tram di quello che vedremo oggi.

La trama della prima puntata, intitolata Mare: La partenza di Lolita e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto viene rimandata a causa della notizia di un tragico incidente accaduto in mare: due giovani fidanzati sono morti durante un'escursione subacquea. Già dalle prime indagini Lolita si rende conto che qualcosa non torna nella dinamica della disgrazia ma ancora non sa che, per raggiungere la verità su quanto accaduto, dovrà mettere a repentaglio la sua stessa vita. Mentre l'indagine sull'omicidio di suo padre, Petresine, sembra arricchirsi di nuove piste da seguire, Lolita si trova a dover decidere se accettare o meno la proposta del suo fidanzato Danilo di iniziare una convivenza.

Del cast de Le indagini di Lolita Lobosco, al fianco di Luisa Ranieri troviamo Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Maurizio Donadoni è Trifone, Nunzia Schiano è Andreina, Ninni Bruschetta è il questore Jacovella, Mario Sgueglia è Angelo, Lunetta Savino è Nunzia Lobosco.

Intuito, determinazione, coraggio, ma anche fascino, femminilità e una sana malizia. Single e poliziotta di razza, Lolita dopo alcuni anni trascorsi al Nord è tornata a Bari, la sua città natale. Con l'incarico di vicequestore viene messa a capo di una squadra di soli uomini, una sfida che la vedrà impegnata non solo nel gestire indagini complesse e omicidi, ma anche i tanti pregiudizi e stereotipi sul lavoro e nella vita privata. Firmano soggetto di puntata e sceneggiatura Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale.