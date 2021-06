Le iene. Quentin Tarantino ha scritto i primi due capitoli del romanzo

Mentre è in arrivo sugli scaffali il romanzo ispirato a C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino svela che il suo primo tentativo di novellizzazione, in realtà, sarebbe stato il suo cult del 1992 Le iene di cui avrebbe scritto due capitoli.

Quentin Tarantino nei panni di Mr. Brown in una scena de Le Iene

Parlando di come è arrivato all'idea di realizzare un romanzo di C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino ha confessato nel corso del podcast The Big Picture di aver sempre adorato le novellizzazioni dei film tascabili che un tempo occupavano gli espositori dei minimarket:

"Ho pensato tra me e me: 'Beh, dovrei fare uno di questi per uno dei miei film. Il mio primo pensiero è stato Le iene, perché c'è una sezione mistery/crime nella libreria... voglio dire, è proprio lì. E ho anche scritto due capitoli di un romanzo de Le iene. Ma poi ho pensato 'Aspetta un attimo. Che cazzo sto facendo? L'ultimo film che ho fatto è stato C'era una volta a Hollywood. Ho tonnellate di materiale che non ha mai visto la luce del giorno - materiale che non ho mai nemmeno scritto a macchina perché non sarà nel film, è stato solo utile per la mia preparazione. E alla gente sembra che piaccia.' Quindi sembrava che potesse andare davvero bene".

Margot Robbie: "Scrissi una lettera a Quentin Tarantino prima di C'era una volta a... Hollywood"

Una sequenza di Le Iene

Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a scrivere novellizzazioni di uno qualsiasi dei suoi altri film, Tarantino ha risposto: "Spero di rifarlo. Mi ci vedo. Non so se lo farò tutti i film che ho girato, ma ho già in testa l'idea per un romanzo su Le Iene. Potrebbe essere davvero fantastico. E poi sto lavorando su una storia originale. È una specie di pulp. Ho un'idea western e ho scritto circa due capitoli di un romanzo western originale".

È interessante notare, tuttavia, che il regista afferma di non essere interessato solo ad adattare il proprio lavoro nei libri: "Quello che mi piacerebbe fare, a un certo punto, è trovare un film che non sia mio e fare un romanzo di.. deve trattarsi di qualcosa che potrei davvero fare a modo mio, senza capovolgere completamente la storia."

Stephen King ha visto Le iene di Quentin Tarantino per la prima volta, ecco lo strano motivo

Quel che sappiamo sul futuro del regista è che un altro romanzo è in arrivo, come conferma lui stesso nel podcast: "Ho firmato un accordo con Harper per due libri. Il secondo sarà il mio prossimo lavoro, è quasi pronto."

Da quanto sappiamo finora, il secondo libro non-fiction si intitolerà Cinema Speculation e sarà "un'esplorazione dei film degli anni '70, un incrocio tra un saggio critico, un diario personale e una riflessione tra uno dei registi più noti e il suo più devoto fan."