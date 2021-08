Le Iene, Quentin Tarantino ricorda Pat Lucas: "Ha reso speciale la scena della tortura di Mr.Blonde"

Quentin Tarantino ha ricordato Pat Lucas, l'ex dirigente della EMI Music che, quando il regista americano non era ancora famoso, diede il via libera per l'inserimento del brano Stuck in the Middle with You degli Stealers Wheel nel film Le Iene, rendendo ancora più speciale la scena della tortura di Mr.Blonde.

Pat Lucas, amica di lunga data dei registi a cui aveva concesso in licenza le canzoni per i loro film, è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro. Quentin Tarantino ha quindi scelto di commemorare Lucas ed esprimere la sua eterna gratitudine a lei che ha dato una possibilità ad un regista non ancora famoso, concedendogli i diritti per la canzone degli Stealers Wheel Stuck in the Middle with You, inserita ne Le iene, il suo debutto alla regia.

Tarantino suggerisce che ancora oggi non puoi sentire quella canzone senza pensare a Michael Madsen che balla attorno ad un ufficiale di polizia rapito legato ad una sedia, tagliandogli l'orecchio e progettando di dargli fuoco. È stato un momento scioccante e di lancio della carriera per il regista, che sembra ancora un po' sorpreso che la fortuna gli abbia sorriso quando Lucas ha detto di sì. Dopotutto, questo era molto prima di Pulp Fiction, quando tutto ciò che Lucas doveva giudicare era la sua sceneggiatura e la consapevolezza che la canzone di successo di Gerry Rafferty potesse essere indelebilmente legata ad una brutale scena di tortura.

"Era una vera eroina delle Iene", ha detto Tarantino a Deadline, aggiungendo: "Questo era molto prima della Miramax, quando il film è stato finanziato da Live Entertainment. Non era garantita l'uscita nelle sale del film prima che iniziassi a girare il film; avrebbe potuto essere un film straight-to-video. La EMI possedeva i diritti della canzone degli Stealers Wheel ma non avevamo soldi. Quando ho scritto quella sceneggiatura e quando ero in pre-produzione, volevo Stuck in the Middle with You. Non avevamo soldi e stavamo chiedendo una canzone che sarebbe stata suonata durante una scena di tortura in cui ad un ragazzo viene tagliato l'orecchio. Nulla di quello scenario sembrava promettente, ma avevo bisogno di quella canzone".

Tarantino ha detto di essere stato presentato a Lucas da Stacey Sher, che di recente ha prodotto Respect, il film su Aretha Franklin, ha co-prodotto film come Erin Brockovich, The Hateful Eight e Django Unchained, ed è stato il produttore esecutivo di Pulp Fiction. "Stacey era una grande amica del progetto, ed ha scritto a Pat una lettera, ha cantato le mie lodi e ha detto 'Ti invieremo la sceneggiatura'. Ha messo in chiaro le cose, dicendo 'Pensiamo che Quentin potrebbe essere un altro Kubrick o David Mamet'. Queste furono le sue parole. Ha anche scritto 'Non devi farlo, se la situazione dei soldi è troppo da superare. Tuttavia, se sei incline a dare una possibilità ad un artista di talento, ti preghiamo, lui è quello giusto'. Pat ha rispettato Stacey abbastanza da prenderci in considerazione. A quel punto stavamo girando il film e ancora non avevamo i diritti per la canzone e avevamo bisogno di quei diritti prima di girare la scena. Pat ha letto la sceneggiatura ed è arrivata sul set per farci visita. Ha visto la produzione, ha visto Harvey Keitel, ha osservato lo spirito sul set e Michael Madsen nei panni di Mr. Blonde, tutti in questi fantastici completi neri. Ed ha deciso di darci la canzone. Ha ignorato l'aspetto che una scena di tortura stava avvenendo durante quella canzone e che avrebbe potuto avere un impatto su ulteriori vendite commerciali. Ha detto 'Ti daremo la canzone. Qual è il tuo budget musicale?'. Gli ho detto: "30.000 dollari" e lei ha risposto: 'Ok, il prezzo è di 30.000 dollari'".

Tarantino ha detto che se la canzone fosse stata concessa in licenza ad un film mainstream il prezzo sarebbe stato almeno il doppio di quello che è stato pagato nel caso de Le Iene. Non gli è sfuggito il fatto che il vero potenziale guadagno perso fosse da ricollegare al fatto che gli inserzionisti potevano essere reticenti ad usare di nuovo quella canzone, a causa del contesto della scena della tortura, il che significava che la EMI avrebbe potuto avere perdite di centinaia di migliaia di dollari. "Il problema era che per i 30.000 dollari che stavano pagando, probabilmente avrebbe impedito ad altri di usare la canzone", ha detto Tarantino. "Questo si è avverato; ogni volta che senti Stuck in the Middle with You vedi Michael Madsen che tortura quel ragazzo".

Insomma, la lungimiranza di Pat Lucas ha fatto sì che la scena della tortura de Le Iene rimanesse ancora più impressa nella memoria e nel cuore della gente. Tarantino ha quindi continuato a tributarla: "Incontrerai molte persone lungo la strada. Alcune persone ti aiutano, ti danno una possibilità, ti fanno un favore che non potrai mai ricambiare. Non potrei mai ripagare Pat per quello che ha fatto per me. È salita sul treno prima di sapere che fossi un ingegnere, prima che il binario fosse completamente finito e senza la certezza che saremmo arrivati ​​a destinazione. Immagina quel film senza quella canzone, in quella scena. Non è lo stesso film. Potrebbe essere la connessione più indelebile tra una scena e una canzone in tutta la mia filmografia. Questa è la sequenza che ha davvero lasciato il segno. Non dimenticherò mai quello che Pat ha fatto e il ruolo che ha avuto nella mia carriera. Quindi brindo a lei".