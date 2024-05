Le Iene stasera su Italia 1, le inchieste e gli ospiti di martedì 28 maggio

Stasera, 28 maggio, alle 21:15 nuovo appuntamento con Le Iene su Italia 1. La trasmissione, condotta da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, anche questa sera offrirà una serie di approfondimenti giornalistici ed ospiterà personaggi del mondo della musica e dello spettacolo italiano.

Le iene: anticipazioni di stasera

Nella prima inchiesta, Nina torna sul caso della famigerata e tristemente nota epidemia di Citrobacter che, qualche anno fa, aveva causato la morte di alcuni neonati all'ospedale di Borgo Trento a Verona. In questi giorni, nello stesso ospedale, si sono verificati nuovi casi di colonizzazione da Citrobacter. Mentre l'istituto sanitario rassicura la popolazione dichiarando che la situazione è sotto controllo e che non c'è motivo di preoccupazione, all'inviata è stato riferito che le cose potrebbero non essere così serene. Alcune fonti interne hanno infatti espresso dubbi sulla reale gestione del problema e sulla sicurezza delle procedure attuate.

Negramaro stasera a Le Iene

La Iena decide quindi di approfondire la questione e di confrontarsi direttamente con un dirigente della struttura ospedaliera per ottenere chiarimenti e comprendere meglio cosa stia realmente accadendo. L'obiettivo è fare luce sulla situazione attuale e verificare se le misure adottate siano effettivamente efficaci nel prevenire ulteriori infezioni e garantire la sicurezza dei pazienti, soprattutto dei neonati, i più vulnerabili in queste circostanze.

Nicolò De Devitiis è a Berlino in compagnia dei Negramaro per un'esperienza unica di 48 ore con la band, offrendo al pubblico un ritratto del tutto inedito. Durante questo tempo, De Devitiis seguirà i membri del gruppo in una serie di attività che mostreranno lati poco conosciuti della loro vita personale e professionale. Attraverso interviste esclusive, dietro le quinte dei concerti e momenti di quotidianità, Nicolò De Devitiis cercherà di cogliere l'essenza dei Negramaro, rivelando aspetti della loro personalità, del loro processo creativo e delle dinamiche interne del gruppo. Questo viaggio a Berlino non sarà solo un'opportunità per vedere la band in azione, ma anche per scoprire le loro ispirazioni, le sfide e i momenti di svago lontano dai riflettori.