Le fate ignoranti: stasera in TV su Rete 4

Le fate ignoranti, uno dei primi film di Ferzan Ozpetek, con Margherita Buy e Stefano Accorsi da rivedere stasera in TV su Rete 4, dalle ore 23.30. Al centro della storia, il rapporto conflittuale e intenso tra una giovane vedova e il ragazzo che era stato l'amante di suo marito.

Terzo film di Ozpetek dopo il sensualissimo Il bagno turco e Harem Suare, Le fate ignoranti fu presentato al Festival di Berlino nel 2001 e ottenne diversi riconoscimenti tra cui quattro Nastri d'Argento, tre Globi d'Oro e il premio per il miglior film al Lesbian and Gay film Festival di New York. Le fate ignoranti del titolo si riferiscono ad un misterioso quadro (con dedica) che Antonia (Margherita Buy) trova tra gli effetti personali di suo marito Massimo, morto in circostanze tragiche. La donna, che è un medico specializzato nella cura dell'AIDS, si mette sulle tracce di una presunta amante del marito, ma poi scopre che in realtà Massimo aveva da anni una relazione segreta con Michele, un giovane commerciante di frutta e verdura. La trama de Le fate ignoranti si fa più complessa quando Antonia entra a far parte, in punta di piedi, della "famiglia allargata" di cui fa parte Michele, formata da altri omosessuali, da una transessuale, una profuga turca, Serra, e la napoletana Luisella. Il rapporto tra Michele e Antonia, inizialmente complicato, sarà l'inizio di un nuovo percorso di vita per la donna.

Fanno parte del cast del film Serra Ylmaz, Gabriel Garko - al quale fu affidato il ruolo di un giovane malato di AIDS - Filippo Nigro, Rosaria De Cicco, Carmine Recano e Luca Calvani.

Dopo il successo de Le fate ignoranti, Ozpetek ha portato sul grande schermo altre storie - e altre colorate e magnifiche tavolate, che ormai sono un simbolo del suo cinema - e ha diretto film come La finestra di fronte, Saturno contro, Mine vaganti, fino ad arrivare al recente Napoli velata, uscito due anni fa.