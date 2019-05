Le fate ignoranti: il film di Ferzan Ozpetek diventa una serie tv prodotta da Fox

Le fate ignoranti diventa una serie tv. Ad annunciarlo è Ferzan Ozpetek, il regista dell'omonimo e fortunato film, che in questi giorni si trova a Palermo per i sopralluoghi del suo ultimo progetto, Dea Fortuna, e ha anche ricevuto sia la laurea honoris causa in Scienze dello spettacolo sia la cittadinanza onoraria del capoluogo siciliano.

Ed è proprio in occasione del conferimento delle due onorificenze che ha dato la notizia, rimarcando però che ci saranno delle differenze notevoli rispetto all'originale, uscito nelle sale ormai diciotto anni fa, e che a portare avanti la produzione sarà Fox. Grazie a Le fate ignoranti, il regista Ferzan Ozpetek si fatto conoscere al grande pubblico e, nel tempo quest'opera è diventata un piccolo cult.

Stefano Accorsi in una scena de Le fate ignoranti

"Quando ho girato Le Fate ignoranti era un periodo molto felice dell'Italia e del mondo. - così ricorda il regista - Non era ancora accaduto l'11 settembre, c'era fiducia nel prossimo, più apertura. Oggi è molto diverso, c'è un altro sguardo. Per questo ho nostalgia enorme di quel periodo". Ed è forse anche per questo contesto così differente che questa nuova versione seriale si discosterà non poco rispetto al materiale narrativo di partenza. "Cambia tutto, cambia lo sguardo, cambia totalmente atteggiamento, cambiano tante cose. Non so quanto sia positivo o quanto negativo, ma cambia tutto".

Le fate ignoranti: Margherita Buy e Stefano Accorsi nel film

Uscito inizialmente in appena 60 copie nel 2001, diventate subito dopo 250, Le fate ignoranti racconta l'incontro tra Antonia - Margherita Buy - e Michele - Stefano Accorsi -; due persone agli antipodi unite da un lutto comune. Ad Antonia muore il marito in un incidente e questo fa si che scopra che aveva come amante un giovane uomo. Questa rivelazione, insieme alla conoscenza poi della grande famiglia allargata di Michele, cambierà Antonia nel profondo, fino a farle riconsiderare molte cose della propria esistenza. Nel cast, nei ruoli delle tante persone che affollano la grande casa di Michele, su cui ruota tutto il film ci sono Filippo Nigro, Serra Yilmaz e Gabriel Garko. "Quando l'abbiamo presentato, ci dicevano che avrebbe interessato pochissimi gay e basta. - ricorda ancora Ozpetek - Era pronto da tre mesi e non usciva. A Berlino aveva avuto un grande successo, qui rimandavano in continuazione. Il film ha conosciuto un boom enorme, se ne parlava anche nei bar e la gente mi fermava in continuazione, mi telefonava, citofonava a casa. L'atmosfera allora era più leggera e noi eravamo più fiduciosi nel prossimo".