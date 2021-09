Le fate ignoranti: Ferzan Ozpetek festeggia i 20 anni del film con Ambra Angiolini e Cristiana Capotondi

Venezia 78 è stata teatro della festa per i 20 anni de Le fate ignoranti, pluripremiato film di Ferzan Ozpetek, che diventerà una serie tv per Disney+ con Ambra Angiolini e Cristiana Capotondi.

Le fate ignoranti ha compiuto 20 anni nel 2021. Un compleanno importante per questo film di Ferzan Ozpetek in cui nessuno credeva, festeggiato con l'annuncio di una serie tv e, ieri a Venezia 78, con un party esclusivo.

A festeggiare quel successo insperato c'erano, al Campari Boat-in Cinema del Lido di Venezia, Ozpetek, naturalmente, e le attrici Cristiana Capotondi, Ambra Angiolini e Serra Yilmaz, protagoniste della nuova serie omonima, disponibile prossimamente su Star all'interno di Disney+.

È stata l'occasione giusta per rivedere Le fate ignoranti sul maxi schermo, per ricordare alcuni divertenti aneddoti dal set e per condividere qualche segreto, ma soprattutto per Ferzan Ozpetek è stato possibile cominciare a svelare qualche dettaglio in più sulla serie tv che, salvo imprevisti, arriverà su Disney+ entro il 2022. Scritta da Ozpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini, e prodotta da R&C Produzioni, con il titolo internazionale di The Ignorant Angels, sarà composta da otto episodi, quattro dei quali diretti da Gianluca Mazzella, collaboratore di Ozpetek da oltre vent'anni.

La serie vede tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Carla Signoris (Veronica), Serra Yilmaz (Serra), Burak Deniz (Asaf), Paola Minaccioni (Luisella), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Edoardo Purgatori (Riccardo) e Filippo Scicchitano (Luciano).

Il cast include anche Lilith Primavera (Vera), Edoardo Siravo (Valter), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie.

La sinossi della serie tv ricalca perfettamente quella del film: quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente d'auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un'amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici.