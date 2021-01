Law & Order: SVU, Chris Meloni e Mariska Hargitay annunciano che la reunion è vicina con due foto

I fan di Law & Order: SVU potranno presto festeggiare la reunion tra Mariska Hargitay e Christopher Meloni grazie a un nuovo spinoff dello show cult che è attualmente in fase di produzione.

I due attori torneranno a recitare insieme sul set e hanno condiviso nella giornata di venerdì due foto scherzando sull'avvicinarsi del momento in cui saranno finalmente accanto davanti alla telecamera.

Christopher Meloni ha dato il via alla pubblicazione degli scatti pubblicando una foto in bianco e nero che lo ritrae con Mariska Hargitay scrivendo "Siamo un po' più vicini".

L'amica e collega di Law & Order: Unità speciale ha quindi proseguito condividendo un'altra immagine con la didascalia "Ora ancora più vicino".

Nel mese di marzo era stata annunciata la reunion che andrà in scena in occasione del nuovo spinoff di Law & Order: SVU in cui Elliot Stabler, protagonista del progetto, e Olivia Benson saranno nuovamente in azione.

Attualmente il nuovo show non ha un titolo e ne è stata ordinata la produzione di tredici puntate.

Lo spinoff mostrerà il personaggio di Meloni alle prese con la guida di un nuovo gruppo attivo nella polizia di New York.

Chris Meloni aveva detto addio al mondo di Law & Order nel 2011, al termine della dodicesima stagione e nella successiva veniva rivelato che il suo personaggio aveva deciso di abbandonare il lavoro e dedicarsi alla moglie e ai figli.