Law & Order: Organized Crime, un uomo è stato ucciso nel parcheggio del set della serie

Un uomo di 31 anni che lavorava nella troupe di Law & Order: Organized Crime è stato ucciso mentre si trovava sul set della serie prodotta per NBC.

Per ora la produzione non ha svelato l'identità della vittima e non è stato compiuto nessun arresto.

Il membro della troupe che lavorava nella gestione del parcheggio sul set di Law & Order: Organized Crime ha perso la vita mentre era seduto in una delle macchine sul set di New York.

La vittima era a Greenpoint quando è stata uccisa intorno alle 5.15 di mattina. La vittima è stata trasportata in ospedale ed è stata dichiarata morta alle 6.

NBC e Universal Television hanno dichiarato in un comunicato: "Siamo terribilmente rattristati e sconvolti nel sentire che un membro della nostra troupe è stato vittima di un crimine questa mattina ed è morto. Stiamo collaborando con le forze di polizia locale mentre continuano a investigare. I nostri cuori sono rivolti alla sua famiglia e agli amici e vi chiediamo di rispettare la loro privacy in questo momento difficile".

Attualmente erano in corso le riprese della stagione 3 di Law & Order: Organized Crime, progetto con protagonista Christopher Meloni nel ruolo di Elliot Stabler. Nel cast ci sono anche Danielle Moné Truitt, Ainsley Seiger e Nona Parker Johnson.