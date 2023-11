The Last of Us Part II: una scena cancellata dal videogame sarà importante per la serie tv

Mentre cresce l'attesa attorno alla seconda stagione di The Last of Us, adattamento televisivo del celebre videogame targato HBO, continuano ad arrivare nuovi indizi su quello che i fan potranno aspettarsi nell'immediato futuro. A fornire nuovi aggiornamenti ci ha pensato Neil Druckman, co-creatore del franchise videoludico e della serie TV.

"Posso soltanto anticipare che almeno un elemento proveniente da un livello cancellato di The Last of Us: Part II farà parte dello show. Non posso dire altro perchè le riprese non sono ancora partite e le cose potrebbero cambiare all'ultimo. Cerchiamo sempre di fare quello che sia meglio per i fini dello show" ha detto in un'intervista ai microfoni di Entertainment Weekly.

Le riprese della nuova stagione sono slittate e partiranno il 20 febbraio 2024. Il motivo del ritardo è legato agli impegni di Pedro Pascal che a gennaio dovrebbe ultimare le riprese di Il Gladiatore 2, l'attore cileno si concentrerà poi sul reboot di Fantastic Four, dove sarebbe stato ingaggiato da Marvel per interpretare Mister Fantastic/Dr. Reed Richards

The Last of Us 2, chi sarà Abby?

Tra i grandi protagonisti della nuova stagione ci sarà Abby, personaggio chiave (e molto controverso) di The Last of Us: Part II. Al momento il casting non è ancora stato annunciato, ma sembrerebbe che Kaitlyn Dever sia in lizza per la parte.

Nel videogioco, Abby Anderson è un formidabile membro del WLF (Washington Liberation Front) ossessionata dall'idea di rintracciare Joel (Pedro Pascal), colpevole di aver ucciso suo padre (il medico che si stava preparando a operare Ellie nel finale di stagione). Il controverso personaggio finisce per diventare il protagonista secondario del gioco (o il suo antagonista principale, a seconda del punto di vista).