Last Night in Soho: il trailer del nuovo film di Edgar Wright

Il film Last Night in Soho arriverà sugli schermi americani il 22 ottobre e il trailer regala le prime anticipazioni sul progetto di Edgar Wright.

Last Night in Soho, che segna il ritorno alla regia di Edgar Wright, arriverà nei cinema americani il 22 ottobre e il trailer regala le prime inquietanti anticipazioni sugli eventi mostrati nel film.

Nel video si vede infatti quello che succede quando una giovane appassionata di moda inizia a vedere quanto accaduto a un'aspirante cantante degli anni '60, situazione che la porta a modificare radicamente il suo aspetto e a terrificanti conseguenze potenzialmente mortali.

Nel cast di Last Night in Soho, thriller psicologico a sfumature horror ambientato a Londra nell'area di Soho, a fianco di Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy ci saranno anche l'attore inglese Matt Smith e Diana Rigg. La sceneggiatura è firmata da Edgar Wright con Krysty Wilson-Cairns.

Al centro della trama c'è una ragazza appassionata di moda che misteriosamente riesce a entrare in connessione con gli anni '60 dove incontra il suo idolo, una sfolgorante aspirante cantante. Ma la Londra degli anni '60 non è quello che sembra e il tempo sembra andare in pezzi con conseguenze drammatiche.

"Ho realizzato che non avevo mai fatto un film sul centro di Londra - nello specifico su Soho, un luogo in cui ho trascorso un sacco di tempo negli ultimi 25 anni" ha dichiarato il regista a Empire. "Con Hot Fuzz e L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead, avevo fatto dei film in luoghi in cui avevo vissuto. Questo film è sulla Londra in cui sono esistito."