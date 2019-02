Last Night in Soho: Matt Smith e Thomasin McKenzie nel cast

Last Night in Soho, il nuovo film diretto dal regista Edgar Wright, potrà contare sulla presenza nel cast di Matt Smith, protagonista delle prime due stagioni di The Crown, e Thomasin McKenzie, star del film Senza lasciare traccia.

Il progetto, descritto come un thriller psicologico a sfumature horror, sarà ambientato a Londra nell'area di Soho e le riprese inizieranno in estate.

La produzione non ha rivelato alcun dettaglio riguardante la trama e la protagonista sarà l'attrice Anya Taylor-Joy, recentemente nelle sale con Glass.

La sceneggiatura del progetto, prodotto da Focus Features e Film4, sarà firmata da Wright in collaborazione con Krysty Wilson-Cairns.

Smith ha recentemente recitato nel film biografico Mapplethorpe, dedicato alla vita del famoso fotografo, e ha fatto parte del cast di His House e Official Secrets.

Thomasin, invece, ha da poco finito le riprese di Jojo Rabbit, il nuovo lungometraggio diretto da Taika Waititi.