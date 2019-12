Last Christmas: dal 19 dicembre in sala la commedia con Emilia Clarke!

Last Christmas sta per arrivare finalmente al cinema: sul grande schermo Emilia Clarke de Il Trono di Spade in una splendida e atipica commedia romantica!

Emilia Clarke sta per tornare nei cinema il prossimo 19 dicembre con Last Christmas: la pellicola è una delle più attese dai fan della diva de Il Trono di Spade e sicuramente conquisterà il pubblico alla ricerca di qualcosa di diverso dalle tipiche commedie natalizie.

Last Christmas racconta la divertente e tenera storia di una giovane, Kate - interpretata da Emilia Clarke - che prende una serie di scelte sbagliate e si ritrova per lavoro a interpretare un elfo in un negozio che vende oggetti di Natale tutto l'anno. Quando incontra Tom, il giovane sembra troppo perfetto per essere vero nel momento in cui entra nella sua vita e inizia a superare le tante barriere che Kate ha costruito tra sé e gli altri. Londra si inizia però a trasformare durante il periodo di Natale e niente sembra andare per il verso giusto per questa coppia.

Last Christmas: Emilia Clarke durante una scena del film

Nel cast del film ci sono Emma Thompson, autrice della sceneggiatura insieme a Bryony Kimmings, e Michelle Yeoh.

Il lungometraggio è ispirato alla famosa canzone natalizia interpretata da George Michael e potrà contare sulla presenza nella colonna sonora di alcuni brani inediti dell'artista. Il film pare che nasconda qualche colpo di scena, tanto da far alterare la stessa attrice quando ha scoperto che diversi giornali stavano provando a indovinarli! Voi siete pronti a scoprire i segreti di Last Christmas? Appuntamento al 19 dicembre al cinema!