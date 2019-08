Last Christmas: il trailer della commedia natalizia con Emilia Clarke

Last Christmas, di cui è stato condiviso il primo trailer, arriverà nei cinema americani l'8 novembre. Il progetto è diretto da Paul Feig e ha come protagonisti Emilia Clarke, la star di Game of Thrones, e Henry Golding.

Nel trailer si vede la protagonista in crisi e accettare un lavoro in un negozio di oggetti natalizi, incontrando poi un affascinante passante. La situazione in famiglia è complicata e un secondo incontro con il giovane dà vita a una serata divertente e ricca di sorprese, rivelando inoltre che nel passato di Kate c'è un evento drammatico che le ha cambiato la vita.

Last Christmas racconta la storia di una giovane, Kate - interpretata da Emilia Clarke - che prende una serie di scelte sbagliate e si ritrova per lavoro a interpretare un elfo in un negozio che vende oggetti di Natale tutto l'anno. Quando incontra Tom, il giovane sembra troppo perfetto per essere vero nel momento in cui entra nella sua vita e inizia a superare le tante barriere che Kate ha costruito tra sé e gli altri. Londra si inizia però a trasformare durante il periodo di Natale e niente sembra andare per il verso giusto per questa coppia.

Nel cast del film ci sono Emma Thompson, autrice della sceneggiatura insieme a Bryony Kimmings, e Michelle Yeoh.

Il lungometraggio è ispirato alla famosa canzone natalizia interpretata da George Michael e potrà contare sulla presenza nella colonna sonora di alcuni brani inediti dell'artista.