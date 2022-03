L'assistente di volo - The Flight Attendant 2: Kaley Cuoco nel trailer che annuncia la data di uscita

La scatenata assistente di volo interpretata da Kaley Cuoco sta per decollare nuovamente, come anticipa il teaser trailer de L'assistente di volo - The Flight Attendant 2.

La seconda stagione della serie HBO Max con Kaley Cuoco sarà presentata in anteprima giovedì 21 aprile, come riporta EW. Due episodi usciranno il giorno della premiere, seguiti dagli episodi 3 e 4 il 28 aprile. Le puntate successive usciranno settimanalmente fino al 26 maggio.

La stagione 2 di L'assistente di volo - The Flight Attendant vedrà Cassie (Kaley Cuoco) vivere la sua vita da sobria a Los Angeles mentre di nascosto funge da risorsa della CIA nel suo tempo libero. Ma quando un incarico all'estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, rimane coinvolta in un altro intrigo internazionale.

Il teaser trailer culmina in una visita di ritorno al Mind Palace (o almeno così sembra), dove Cassie si confronta con una versione non così sobria di se stessa.

Come anticipato, lo show vede l'arrivo di Sharon Stone nei panni di Lisa, la madre di Cassie. dopo aver dovuto fare i conti per tutta la vita con l'alcolismo della figlia, Lisa non ha più pazienza né voglia di perdere tempo.

Con lei in arrivo Mo McRae, Callie Hernandez e JJ Soria che avranno ruoli fissi, insieme a Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera e Shohreh Aghdashloo.

In Italia la seconda stagione de L'assistente di volo - The Flight Attendant 2 andrà in onda sui canali Sky e in streaming su NOW, ma al momento non si conosce la data di uscita.