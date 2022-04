L'assistente di volo - The Flight Attendant 2: Kaley Cuoco e Sharon Stone nel nuovo trailer

Allacciate le cinture! Kaley Cuoco si sdoppia in quattro nel trailer della seconda stagione di L'assistente di volo - The Flight Attendant che vede anche l'apparizione di Sharon Stone nei panni di sua madre.

HBO Max ha lanciato il trailer per i nuovi episodi dello show, mentre Kaley Cuoco anticipa che si tratterà di un "viaggio che il pubblico non dimenticherà".

Kaley Cuoco torna nei panni dell'assistente di volo Cassie Bowden. Nella prima stagione, Cassie si è svegliata in una stanza d'albergo trovando un uomo morto, senza ricordare come fosse successo. Per tutta la stagione, ha lavorato per catturare il vero assassino, ha cercato di diventare sobria e alla fine è stata reclutata nella CIA.

Kaley Cuoco, la scena di sesso in The Flight Attendant: "Non sapevo assolutamente cosa fare"

Ora, Cassie sta lottando per mantenere segreta la sua doppia vita alla sua amica Annie Mouradian (Zosia Mamet). "Sono una risorsa per la CIA", dice Cassie. "So che abbiamo detto basta segreti, ma lo indovinerai comunque."

Annie risponde: "Non ero lontana dal capirlo".

Cassie inizia anche a chiedersi se la stanno incastrando. "Ci sono un sacco di cose strane che accadono intorno a me. Sto iniziando a pensare che qualcuno mi stia ingannando", dice. "Ho lavorato così duramente per costruire questa nuova vita e la tengo con tutto ciò che ho".

Il trailer mostra Cassie che torna al suo "palazzo della mente" dove si confronta con altre tre versioni di se stessa. "Sei me? Oh Dio! Non rispondere" dice.

Verso la fine del trailer, fa la sua comparsa Sharon Stone nei panni della madre di Cassie, Lisa.

La seconda stagione di L'assistente di volo - The Flight Attendant sarà presentata in anteprima giovedì 21 aprile, come riporta EW. Due episodi usciranno il giorno della premiere, seguiti dagli episodi 3 e 4 il 28 aprile. Le puntate successive usciranno settimanalmente fino al 26 maggio. In Italia la seconda stagione de L'assistente di volo - The Flight Attendant 2 andrà in onda sui canali Sky e in streaming su NOW, ma al momento non si conosce la data di uscita.