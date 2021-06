Kaley Cuoco, la scena di sesso in The Flight Attendant: "Non sapevo assolutamente cosa fare"

La star di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, ha parlato della scena di sesso interpretato in The Flight Attendant e ha ricordato di essere stata aiutata da Michel Huisman.

In The Flight Attendant, Kaley Cuoco interpreta la prima scena di sesso della sua carriera. Secondo quanto rivelato in occasione di una roundtable con The Hollywood Reporter, l'attrice ha avuto diverse difficoltà alle prese con questa sequenza in cui ha recitato insieme a Michiel Huisman.

Come riportato da IndieWire, nel primo episodio di L'assistente di volo - The Flight Attendant, il personaggio interpretato da Kaley Cuoco si innamora di un uomo, fa sesso con lui e si risveglia l'indomani mattina accanto al suo cadavere senza sapere cosa sia accaduto. L'attrice ha ricordato di aver provato nervosismo all'idea di interpretare la prima scena di sesso della sua carriera. Fortunatamente, però, l'interprete è stata aiutata e sostenuta da Michiel Huisman che, ne Il Trono di Spade, ha recitato speso senza veli.

In occasione della roundtable in compagnia di Cristin Milioti, Jean Smart, Lena Waithe, Holly Hunter e Aidy Bryant, Kaley Cuoco ha ricordato: "Non avevo mai interpretato scene di sesso e in The Flight Attendant ho dovuto recuperare. Quando le riprese hanno avuto inizio, io avrei dovuto muovermi sopra di lui come se fossi stata al bagno. Non sapevo bene cosa fare e non sapevo cosa toccare. Lui si è messo a ridere e mi ha chiesto perché mi stessi comportando in modo così strano! All'inizio non ero assolutamente a mio agio!".

The Flight Attendant avrà una seconda stagione e Kaley Cuoco reciterà anche nei panni di Doris Day in un progetto prodotto da Warner Bros. A proposito del suo futuro, l'attrice ha dichiarato: "Sento che la mia carriera è appena iniziata e all'orizzonte mi aspettano tante cose!".