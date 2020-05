L.A.'s Finest: lo spinoff al femminile di Bad Boys arriva negli USA su Fox

L.A.'s Finest, la serie spinoff di Bad Boys, arriverà sugli schermi di Fox in autunno dopo essere stata trasmessa da Shudder.

Il network ha infatti deciso di acquistare i diritti per la messa in onda della prima stagione e anche la seconda, che dovrebbe debuttare sul canale on demand a giugno, potrebbe poi apparire sugli schermi televisivi "tradizionali".

La serie con protagoniste Jessica Alba e Gabrielle Union era stata inizialmente ideata per NBC che, tuttavia, nel 2018 aveva rinunciato alla produzione di L.A.'s Finest. I vertici di Spectrum erano quindi intervenuti per salvare il progetto, ordinandone una prima stagione e rinnovando lo show per un secondo ciclo di episodi.

Lo stop alla produzione di molte serie televisive ha però spinto Fox a cercare dei titoli con cui comporre il proprio palinsesto dei prossimi mesi, non potendo contare sulla conclusione del lavoro sugli show originali, e il network ha puntato sullo spinoff al femminile di Bad Boys con al centro la detective Syd Burnett, personaggio apparso nel 2003 nel secondo capitolo del franchise action.

Il progetto segue la vita di Syd Burnett (Union) che si trasferisce da Miami a Los Angeles, dove inizia a lavorare per la polizia e le viene assegnata come partner Nancy McKenna (Alba), una madre che diventa in breve tempo gelosa dello stile di vita della collega, non dovendosi occupare della famiglia.

La serie L.A.'s Finest, in arrivo in autunno su Fox, è stata scritta da Brandon Margolis e Brandon Sonnier, mentre la regia è stata affidata ad Anton Cropper.