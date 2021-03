Lanterna Verde: Ryan Reynolds rivedrà per la prima volta il film commentando online

L'attore Ryan Reynolds ha svelato che vedrà per la prima volta Lanterna Verde e commenterà il film su Twitter.

Ryan Reynolds ha rivelato che vedrà per la prima volta Lanterna Verde a distanza di anni per prepararsi alla visione di Zack Snyder's Justice League.

L'attore ha inoltre condiviso la ricetta di un drink speciale, ovviamente realizzato usando il suo gin.

La star canadese ha dichiarato su Twitter: "Sono eccitato all'idea di vedere la versione Syder Cut. Ma prima del suo debutto - e con l'aiuto di una grande dose di Aviation Gin - stasera farò qualcosa che non avevo mai fatto: vedere realmente il film Lanterna verde. Buona Giornata di San Patrizio".

La visione collettiva ideata da Ryan Reynolds sta però affrontando qualche ostacolo: "Apparentemente è l'unico film che esiste e non è disponibile in streaming da nessuna parte".

Rayn Reynolds, dal 2011, ha continuato a ironizzare sul flop di cui è stato protagonista e ha ammesso più volte che non aveva rivisto l'adattamento dei fumetti della DC.

A lungo i fan hanno ipotizzato un possibile coinvolgimento del protagonista di Deadpool nel progetto diretto da Zack Snyder, tuttavia l'attore ha sempre smentito un suo coinvolgimento. Nella versione di quattro ore del film ci sarà comunque in scena una Lanterna Verde e il filmmaker potrebbe aver previsto la presenza dell'eroe nelle avventure dei suoi eroi.

Reynolds, prossimamente, sarà protagonista di Deadpool 3, attualmente in fase di sviluppo e il progetto sarà nuovamente vietato ai minori nonostante il passaggio a Disney.