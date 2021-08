Lanterna Verde, i rimpianti del regista: "Il film non funzionava e la colpa è stata anche mia"

Nel corso di una recente intervista con Screen Rant, Martin Campbell ha parlato dei suoi rimpianti relativi a Lanterna Verde e ha dichiarato che non avrebbe mai dovuto dirigere il film con Ryan Reynolds prodotto da Warner Bros.

Blake Lively e Ryan Reynolds in una scena di Green Lantern

Nell'ultimo anno, si è parlato tantissimo delle versioni estese e delle director's cut grazie ai film diretti da registi quali Zack Snyder e David Ayer. Tuttavia, Martin Campbell non sembra assolutamente interessato a ritoccare il suo Lanterna verde, che rimpiange persino di aver diretto. Il regista ha dichiarato: "Mettiamola così, ho già realizzato la mia versione del film. All'inizio avevo diretto una sequenza molto bella e riuscita che, però, è stata modificata dalla produzione. Ecco, questo evento non mi è piaciuto assolutamente".

Martin Campbell ha continuato: "Però, sai qual è la verità? Il film non funzionava e io ne sono parzialmente responsabile. Non lo avrei dovuto dirigere. Non conosco i film di supereroi, a differenza di quelli di Bond che ho visto dal primo all'ultimo. Questo è stato l'errore. Il successo ha tanti padri, il fallimento ne ha uno solo. E io mi assumo le mie responsabilità". Sulla base di un budget da 200 milioni di dollari, Lanterna Verde ha guadagnato 219 milioni in tutto il mondo ed è stato stroncato all'unanimità dalla critica.

Come se non bastasse, anche Ryan Reynolds ha spesso preso in giro il progetto sui social e nel corso di Deadpool. Tra l'altro, nella scena post-credits di Deadpool 2, il villain di turno va indietro nel tempo e uccide Ryan Reynolds per evitare che reciti in Lanterna Verde. La proprietà intellettuale è stata a lungo fuori dai piani della Warner Bros ma, a quanto pare, la casa di produzione avrebbe messo in sviluppo Green Lantern Corps per HBO Max. Al momento, Lanterna Verde è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.