Lanterna Verde: il regista svela come poteva essere salvato il film con Ryan Reynolds

Il regista di Lanterna Verde, il film con star Ryan Reynolds, ha condiviso la sua opinione su come si sarebbe potuto salvare il progetto tratto dai fumetti della DC, considerato uno dei flop più clamorosi tra le fila dei cinecomic.

Il lungometraggio, arrivato nelle sale nel 2011, non è infatti andato oltre quota 25% di opinioni positive su Rotten Tomatoes e ha ottenuto risultati molto al di sotto delle aspettative ai box office.

L'opinione del regista

Martin Campbell, che aveva firmato la regia di Lanterna verde, ha infatti svelato di essere convinto che il film avesse la possibilità di essere grandioso.

Blake Lively e Ryan Reynolds nell'action Green Lantern

Il regista, intervistato da The Direct, ha infatti svelato che il progetto, nelle mani di Ryan Reynolds, sarebbe stato molto diverso: "Vorrei avesse scritto la sceneggiatura, e sarebbe stato grandioso. Ma lo sta sempre criticando. Ed è giusto". Il filmmaker ha comunque ricordato che per la star canadese è stata in ogni caso un'esperienza positiva: "Per lui è stato un grande successo perché ha incontrato Blake Lively".

Campbell, nell'intervista, si è inoltre assunto la responsabilità del flop, aggiungendo poi: "Tutto quello che posso dire è che Ryan è una persona davvero divertente, lo è davvero. Realizzare il film è stata un'esperienza incredibile. Ho apprezzato davvero lavorare con lui e con Blake Lively. Anche lei era incredibile".

Le lezioni apprese da Ryan

Reynolds, recentemente, aveva spiegato di aver imparato molto da quanto accaduto sul set di Lanterna Verde, sottolineando inoltre: "In quel film ho visto molti soldi che venivano spesi per gli effetti speciali, per tutta una serie di cose. E mi ricordo di aver suggerito: 'Perché non scriviamo una scena nel modo in cui le persone parlerebbero? Non so, potrebbe essere uno scambio di dialogo divertente che non costa nulla?'".